Rüzgâr ve dalgalara rağmen her yıl yapıyorlar. "Tutarsa yoğurt, tutmazsa tuzlu ayran olur"

Mersin'in Bozyazı ilçesinde her yıl olduğu gibi bu sene de geleneği sürdüren yöre sakinleri 2026 yılının ilk gününde etkili olan rüzgar ve dalgalara rağmen denize girdi. Temsili Nasreddin Hoca ise denize 'tutarsa yoğurt, tutmazsa tuzlu ayran' olur diyerek yoğurt mayaladı.