S-400 teslimatı başladı
Anadolu Ajansı, DHA, İHA
Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi teslimatı bugün resmen başladı.
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S-400 sistemi malzemelerini getiren Rus uçakları art arda Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Mürted Hava Meydanı'na indi.
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2Malzemeler indirildikten sonra üç uçak, Rusya’ya geri döndü.
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Bu arada, Rus haber ajansı TASS’a göre; S-400 teslimatı, üç parti şeklinde gerçekleştirilecek.
İlk iki partinin teslimatın uçakla, üçüncü parti ise deniz yoluyla yapılacak. Son partide 120’den fazla füze de olacak.
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Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak nitelendirilen S-400, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı.
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S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor.
Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.
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Türkiye ile Rusya arasında Eylül 2017'de imzalanan anlaşmaya göre, Türkiye, Rusya'dan 2,5 milyar dolar karşılığında toplam dört bataryadan oluşan iki adet S-400 sistemi satın alacak.
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