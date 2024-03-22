SAADET PARTİSİ Belediye Başkan Adayları 2024 - SAADET PARTİSİ Belediye Başkanı Aday Listesi
SAADET PARTİSİ belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il SAADET PARTİSİ belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için SAADET PARTİSİ belediye başkan adayları listesi...
İL İL SAADET PARTİSİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ
- Sakarya: Ömer Abdullah Ayhan
- Ankara: Cafer Güneş
- Hatay: Necmettin Çalışkan
- Trabzon: Recep Yakuphan
- Adana: Hüseyin Acarlar
- Antalya: Ersan Bilgin
- Aydın: Fatih Karahan
- Bursa: İkram Akkaya
- Diyarbakır: Muhammed Sabır Fırat
- Erzurum: Faik Çalık
- Eskişehir: Fesih Bingöl
- Gaziantep: Ahmet Cengiz
- İstanbul: Birol Aydın
- İzmir: Mustafa Erduran
- Kayseri: Mahmut Arıkan
- Kocaeli: Nurettin Çelik
- Konya: Abdulkadir Karaduman
- Mardin: Mehmet Ali Kılıç
- Mersin: Soner Çontar
- Muğla: Cebrail Tümenci
- Ordu: Halit Duyar
- Şanlıurfa: Resul Bebe
- Van: Özay İlhan