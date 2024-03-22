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SAADET PARTİSİ Belediye Başkan Adayları 2024 - SAADET PARTİSİ Belediye Başkanı Aday Listesi

SAADET PARTİSİ belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il SAADET PARTİSİ belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için SAADET PARTİSİ belediye başkan adayları listesi...

SAADET PARTİSİ Belediye Başkan Adayları 2024 - SAADET PARTİSİ Belediye Başkanı Aday Listesi - 1

İL İL SAADET PARTİSİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • Sakarya: Ömer Abdullah Ayhan
  • Ankara: Cafer Güneş
  • Hatay: Necmettin Çalışkan
  • Trabzon: Recep Yakuphan
  • Adana: Hüseyin Acarlar
  • Antalya: Ersan Bilgin
  • Aydın: Fatih Karahan
  • Bursa: İkram Akkaya
  • Diyarbakır: Muhammed Sabır Fırat
  • Erzurum: Faik Çalık
  • Eskişehir: Fesih Bingöl
  • Gaziantep: Ahmet Cengiz
  • İstanbul: Birol Aydın
  • İzmir: Mustafa Erduran
  • Kayseri: Mahmut Arıkan
  • Kocaeli: Nurettin Çelik
  • Konya: Abdulkadir Karaduman
  • Mardin: Mehmet Ali Kılıç
  • Mersin: Soner Çontar
  • Muğla: Cebrail Tümenci
  • Ordu: Halit Duyar
  • Şanlıurfa: Resul Bebe
  • Van: Özay İlhan

TÜRKİYE HABERLERİ

SAADET PARTİSİ Belediye Başkan Adayları 2024 - SAADET PARTİSİ Belediye Başkanı Aday Listesi - 2

SAADET PARTİSİ İLÇE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

  • Sakarya Karasu: Oğuzhan Coşkun
  • Zonguldak Merkez: Cem Dereli
  • Bolu Göynük: Erdal Gülen
  • Kahramanmaraş Göksun: İshak Köroğlu
  • Giresun Çanakçı: Tuncay Kasım
  • Balıkesir Dursunbey: Zekeriyya Oktay
  • Kocaeli Başiskele: Zafer Mutlu
  • Kahramanmaraş Türkoğlu: Muhammet Kılıç
  • Adıyaman Sincik: Hamit Küçükakyüz
  • Batman Sason: Cuma Uçar
  • Manisa Saruhanlı: Mustafa Arguz
  • Adana Aladağ: Fikret Tok
  • Adana Ceyhan: Mesut Girişkin
  • Adana Çukurova: Güngör Vedat Şenol Beycioğlu
  • Adana Feke: Hasan Gezer
  • Adana İmamoğlu: Veysel Tüzen
  • Adana Karaisalı: Sadullah Genç
  • Adana Kozan: Muammer Özçelik
  • Adana Pozantı: Sadık Pinegöz
  • Adana Saimbeyli: Serdal Özkozanoğlu
  • Adana Sarıçam: Süleyman Gönül
  • Adana Seyhan: Yakup Budak
  • Adana Tufanbeyli: Musa Özkan
  • Adana Yumurtalık: Süleyman İnci
  • Adana Yüreğir: Osman Söyler
  • Adıyaman Merkez: Haşim Asnuk
  • Adıyaman Merkez: Mehmet Cerdik
  • Adıyaman Merkez: Resül Ulusal
  • Adıyaman Besni: Miraç Yakupçebioğlu
  • Adıyaman Besni: İbrahim Tok
  • Adıyaman Besni: Muhammed Zahid Küçükaşcı
  • Adıyaman Besni: Ebubekir İrmikci
  • Adıyaman Besni: Mustafa Aydoğdu
  • Adıyaman Besni: Ömer Faruk Özdemir
  • Adıyaman Çelikhan: Oğuzhan Deniz
  • Adıyaman Gölbaşı: Cemal Kılavuz
  • Adıyaman Gölbaşı: Ali Kılavuz
  • Adıyaman Gölbaşı: Yavuz Selim İpek
  • Adıyaman Gölbaşı: Deniz Kılavuz
  • Adıyaman Kahta: Mehmet Şükrü Turanlı
  • Adıyaman Kahta: Samet Kılıç
  • Adıyaman Samsat: Salih Demir
  • Adıyaman Sincik: Şerafettin Kum
  • Adıyaman Tut: Muhammed Raşit Aydın
  • Afyonkarahisar Merkez: Beytullah Karataş
  • Afyonkarahisar Merkez: İsmail Dilek
  • Afyonkarahisar Merkez: Süleyman Ballıkaya
  • Afyonkarahisar Merkez: Ramazan Uslu
  • Afyonkarahisar Merkez: Süleyman Tokmak
  • Afyonkarahisar Merkez: Mehmet Oğuz
  • Afyonkarahisar Merkez: Cengizhan Turgut
  • Afyonkarahisar Merkez: Caner Önal
  • Afyonkarahisar Merkez: Muhammed Talha Beyazkaya
  • Afyonkarahisar Merkez: Sevgi Usta
  • Afyonkarahisar Merkez: Ahmet Gül
  • Afyonkarahisar Merkez: Ahmet Oğuz
  • Afyonkarahisar Merkez: Ahmet Önal
  • Afyonkarahisar Merkez: Mehmet Fatih Şenel
  • Afyonkarahisar Merkez: Ömer Topbaş
  • Afyonkarahisar Başmakçı: Hüdayi Mamak
  • Afyonkarahisar Bayat: İlyas Dikici
  • Afyonkarahisar Bolvadin: Hecazi Ertürk
  • Afyonkarahisar Bolvadin: Mustafa Korkmaz
  • Afyonkarahisar Bolvadin: Numan Türkay
  • Afyonkarahisar Çay: Mehmet Akkoyun
  • Afyonkarahisar Çay: Süleyman Coşkun
  • Afyonkarahisar Çay: Şükrü Eşme
  • Afyonkarahisar Çobanlar: Hüseyin Şahin
  • Afyonkarahisar Çobanlar: Adem Çeliktaş
  • Afyonkarahisar Dazkırı: Süleyman Korkmaz
  • Afyonkarahisar Dinar: Fatih Emin Gençay
  • Afyonkarahisar Dinar: Halil Gençay
  • Afyonkarahisar Dinar: Recep Tayyip Gençay
  • Afyonkarahisar Emirdağ: Doğan Bulduk
  • Afyonkarahisar Emirdağ: Mustafa Ünlü
  • Afyonkarahisar Emirdağ: Mahmut Çengelci
  • Afyonkarahisar Evciler: Veysel Korkmaz
  • Afyonkarahisar Hocalar: Abdullah Talha Candan
  • Afyonkarahisar İhsaniye: Hidayet Çelebi
  • Afyonkarahisar İhsaniye: Necmettin Ünlü
  • Afyonkarahisar İhsaniye: Hasan Hüseyin Demirel
  • Afyonkarahisar İhsaniye: Yakup Özgök
  • Afyonkarahisar İhsaniye: Adem Dikici
  • Afyonkarahisar İscehisar: Nurettin Akkaya
  • Afyonkarahisar Kızılören: Kadir Anış
  • Afyonkarahisar Sandıklı: Mustafa Taşkapı
  • Afyonkarahisar Sandıklı: Ahmet Gönen
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Hüseyin Ayva
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Recep Yakup Gül
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Ali Vehri
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Yasemin İmren
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Sare Bayram
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Muhammet Fatih Tabak
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Recep Uslu
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Melike Kurşun
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Fatma Coşkun
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Alkanat Kılınç
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Menşure Zişan Arıkan
  • Afyonkarahisar Sultandağı: Saniye Hazer
  • Afyonkarahisar Sultandağı: Burcu Beşkardeş
  • Afyonkarahisar Sultandağı: Ayşe Gümüşkanat
  • Afyonkarahisar Şuhut: Mustafa Zengin
  • Afyonkarahisar Şuhut: Hasan Oğuz
  • Ağrı Diyadin: Fahri Hacıcaferoğlu
  • Ağrı Doğubayazıt: Özkan Ak
  • Ağrı Eleşkirt: Nüsret Yakut
  • Ağrı Eleşkirt: Servet Uçar
  • Ağrı Hamur: Ahmet Yasin Çakır
  • Ağrı Patnos: Muhammed Necati Çakır
  • Ağrı Patnos: Mehmet Keleş
  • Ağrı Taşlıçay: Emrullah Tutkal
  • Ağrı Tutak: Rıdvan Özmen
  • Aksaray Ağaçören: Abdullah Emin Alıcı
  • Aksaray Merkez: Levent Serdar Şahin
  • Aksaray Merkez: İsmail Hakkı Arık
  • Aksaray Merkez: Halil İbrahim Karaca
  • Aksaray Merkez: Hasan Karakaya
  • Aksaray Merkez: Seher Baysal
  • Aksaray Merkez: Yücel Karaman
  • Aksaray Merkez: Bilal Ayhan
  • Aksaray Merkez: Ahmet Yusuf Ayhan
  • Aksaray Merkez: Mehmet Akif Şahin
  • Aksaray Eskil: Vehhap Filikci
  • Aksaray Eskil: Ömer Aygün
  • Aksaray Gülağaç: İsmail Pamuk
  • Aksaray Gülağaç: Ramazan Sarı
  • Aksaray Gülağaç: Ömer Singin
  • Aksaray Gülağaç: Mümine Ertuğrul
  • Aksaray Güzelyurt: Yavuz Selim Türker
  • Aksaray Güzelyurt: Bulduk Baki Atçeken
  • Aksaray Güzelyurt: Selim Karabacak
  • Aksaray Ortaköy: Fatih Kocaman
  • Aksaray Sarıyahşi: İdris Oktay Budak
  • Aksaray Sultanhanı: Hacı Hüseyin Akbaş
  • Amasya Merkez: İbrahim Keleş
  • Amasya Göynücek: Abdullah Deretaşı
  • Amasya Gümüşhacıköy: Mustafa Çakan
  • Amasya Hamamözü: Murat Çintaş
  • Amasya Merzifon: Abdulkadir Kaplan
  • Amasya Suluova: Ahmet Karakoyun
  • Amasya Taşova: Mustafa Cengiz
  • Ankara Akyurt: Orhan Özden
  • Ankara Altındağ: Emanullah Koca
  • Ankara Ayaş: Avni Akkoç
  • Ankara Bala: Soner Dalkıran
  • Ankara Beypazarı: Kutlu Çınar
  • Ankara Çamlıdere: Mustafa Tuncer
  • Ankara Çankaya: İbrahim Temel
  • Ankara Çubuk: Yıldırım Kamaç
  • Ankara Elmadağ: Mevlüt Demir
  • Ankara Etimesgut: Muhammed Mustafa Şahin
  • Ankara Evren: Bekir Asıcıoğlu
  • Ankara Gölbaşı: Selim Akgül
  • Ankara Güdül: Aytekin Can
  • Ankara Haymana: Mahmut Gülmez
  • Ankara Kahramankazan: Ali Şaybak
  • Ankara Kalecik: Ömer Karakoç
  • Ankara Keçiören: Süleyman Tekbaş
  • Ankara Kızılcahamam: Veysel Üzmez
  • Ankara Mamak: Murat Sipahi
  • Ankara Nallıhan: Hilmi Aydoğdu
  • Ankara Polatlı: Nasuh Reşat Ayar
  • Ankara Pursaklar: Seyitmehmet Karagülle
  • Ankara Sincan: Öztürk Korkmaz
  • Ankara Yenimahalle: Mustafa Aydın
  • Antalya Akseki: Tahsin Arslan
  • Antalya Aksu: Latif Mercan
  • Antalya Demre: Nuri Tural
  • Antalya Döşemealtı: Metin Kandemir
  • Antalya Elmalı: Halil Şahin
  • Antalya Finike: Selçuk Okur
  • Antalya Gazipaşa: Sedat Kaplan
  • Antalya Gündoğmuş: Mehmet Özkan
  • Antalya İbradı: Muammer Köken
  • Antalya Kaş: Hüseyin Akayoğlu
  • Antalya Kemer: İbrahim Furkan Sarıkaya
  • Antalya Kepez: Mehmet Akburak
  • Antalya Konyaaltı: Ali Soysal
  • Antalya Korkuteli: Mehmet İslamoğlu
  • Antalya Manavgat: İbrahim Maslak
  • Antalya Muratpaşa: Ahmet Muhammet Pişirici
  • Antalya Serik: Şule Büber
  • Ardahan Merkez: Zafer Alpaslan
  • Ardahan Çıldır: Murat Yener
  • Ardahan Damal: Mikail Koca
  • Ardahan Göle: Abdulvahap Yilmaz
  • Ardahan Göle: Turan Taşdemir
  • Ardahan Hanak: Selim Bilgili
  • Ardahan Posof: Mustafa Kara
  • Artvin Ardanuç: Şahin Alaçam
  • Artvin Arhavi: Mustafa Ergüney
  • Artvin Merkez: Gültekin Soydan
  • Artvin Borçka: Mevlüt Balcı
  • Artvin Hopa: Daim Yılmaz
  • Artvin Kemalpaşa: Dolunay Kibar
  • Artvin Murgul: Erdem Özbaş
  • Artvin Şavşat: Zeki Bilgin
  • Artvin Yusufeli: Mustafa Aksoy
  • Aydın Bozdoğan: Talha Kayaoğulları
  • Aydın Buharkent: Mehmet Akif Ersöz
  • Aydın Çine: Hakan Esgin
  • Aydın Didim: Rıza Ekşi
  • Aydın Efeler: Zahir Bürkuk
  • Aydın Germencik: Murat Doğan
  • Aydın İncirliova: Fahrettin Öztürk
  • Aydın Karacasu: Cahit Tetik
  • Aydın Karpuzlu: Kadir Ali Yelken
  • Aydın Koçarlı: Harun Özdemir
  • Aydın Köşk: Bayram Ali Katılmış
  • Aydın Kuşadası: Ahmet Tan Özkan
  • Aydın Kuyucak: Süleyman Dal
  • Aydın Nazilli: Murat Melezoğlu
  • Aydın Söke: Hakan Türkyılmaz
  • Aydın Sultanhisar: Selma Yıldız
  • Aydın Yenipazar: Ahmet Fethi Yıldız
  • Balıkesir Altıeylül: Nazmi Ersoy
  • Balıkesir Ayvalık: Ramazan Derdiman
  • Balıkesir Balya: Özcan Semerci
  • Balıkesir Bandırma: Okay Ustaalioğlu
  • Balıkesir Bigadiç: Mustafa Güngör
  • Balıkesir Burhaniye: İsmail Durmaz
  • Balıkesir Edremit: Ramazan Yıldırım
  • Balıkesir Erdek: Mustafa Başboğa
  • Balıkesir Havran: Hasan Balık
  • Balıkesir Karesi: Mehmet Yaşa
  • Balıkesir Manyas: Mustafa Erbakan Arslantekin
  • Balıkesir Savaştepe: Mustafa Arslantekin
  • Balıkesir Sındırgı: İbrahim Esen
  • Balıkesir Susurluk: Murat Savut
  • Bartın Amasra: İbrahim Kılıç
  • Bartın Merkez: İsmail Kaya
  • Bartın Merkez: Yurdanur Akgün
  • Bartın Ulus: Bayram Taşçı
  • Bartın Ulus: Rasim Ulusoy
  • Batman Merkez: Mehmet Onat
  • Batman Merkez: Ümit Yeşilkaya
  • Batman Beşiri: Ahmet Çiftçi
  • Batman Beşiri: Ömer Dedebek
  • Batman Gercüş: Şehmus Dilzan Ekmen
  • Batman Gercüş: Abdulhalim Beyaz
  • Batman Hasankeyf: Muhammed İkbal Kartal
  • Batman Kozluk: Fehmi Yaşar
  • Batman Kozluk: Siraç Yeşilkaya
  • Batman Sason: Atila Çetinkaya
  • Bayburt Aydıntepe: Sezgin İstemi
  • Bayburt Merkez: Fatih Burak
  • Bayburt Demirözü: Murat Gürbüz
  • Bayburt Demirözü: Yusuf Sivlim
  • Bilecik Merkez: Ethem Ersöz
  • Bilecik Merkez: Tarık Çakır
  • Bilecik Merkez: İsmail Öz
  • Bilecik Bozüyük: Seyfettin Tıkız
  • Bilecik Bozüyük: Halil Üstün
  • Bilecik Gölpazarı: Mehmet Karış
  • Bilecik İnhisar: Mehmet Kelakaya
  • Bilecik Osmaneli: Nureddin Şirin
  • Bilecik Pazaryeri: Ahmet Opçin
  • Bilecik Söğüt: Levent Çapon
  • Bilecik Yenipazar: Mevlüt Özdemir
  • Bingöl Adaklı: Büşra Ünlüer
  • Bingöl Merkez: Mehmet Eser
  • Bingöl Merkez: Gürkan Usta
  • Bingöl Merkez: Veysel Aktar
  • Bingöl Genç: Mücahit Yazıcı
  • Bingöl Karlıova: Muhammed Seyyid True
  • Bingöl Kiğı: Ali Ceyhan
  • Bingöl Solhan: Veysi Taşar
  • Bingöl Solhan: Muhammed Şamil Kurt
  • Bingöl Yayladere: Suat İşcen
  • Bingöl Yedisu: Emrah Topluk
  • Bitlis Adilcevaz: Bahattin Alageyik
  • Bitlis Ahlat: Muhammed Cihad Can
  • Bitlis Merkez: Emrah Yurci
  • Bitlis Merkez: Maşallah İnan
  • Bitlis Güroymak: Mikail Bişaroğlu
  • Bitlis Güroymak: Şahin Baysan
  • Bitlis Güroymak: Ömer Yumuşakbaş
  • Bitlis Hizan: Cemberi Malak
  • Bitlis Mutki: Kazım Akdemir
  • Bitlis Mutki: Veysel İnceyol
  • Bitlis Tatvan: İkram Yıldırım
  • Bolu Merkez: İsa Sayın
  • Bolu Merkez: Adem Emre
  • Bolu Dörtdivan: Mustafa Uludağ
  • Bolu Gerede: Muzaffer Boyacı
  • Bolu Kıbrıscık: Ekrem İlgü
  • Bolu Mengen: Muhammet Özçelik
  • Bolu Mengen: Muhammet Kalafat
  • Bolu Mudurnu: Telat Veli
  • Bolu Mudurnu: Beytullah Koca
  • Bolu Seben: Ünal Güngör
  • Bolu Yeniçağa: Muharrem Narin
  • Burdur Ağlasun: Adem Sayar
  • Burdur Altınyayla: Vedat Hasyılmaz
  • Burdur Bucak: Ali Talayman
  • Burdur Bucak: Halil Çakar
  • Burdur Bucak: Yusuf Mutlu
  • Burdur Merkez: Adnan Ersan
  • Burdur Çavdır: Mehmet Topçu
  • Burdur Çavdır: Hakkı Bilgiç
  • Burdur Çeltikçi: Mehmet Muhammet Bilgiç
  • Burdur Gölhisar: Alaaddin Dinç
  • Burdur Gölhisar: Mehmet Kavçakar
  • Burdur Karamanlı: Mustafa Salman
  • Burdur Kemer: Mehmet Baş
  • Burdur Tefenni: Cemil Özüdoğru
  • Burdur Yeşilova: Mustafa Kemal Palvan
  • Bursa Büyükorhan: İsmail Şaşkın
  • Bursa Gemlik: Ahmet Vakkas Yıldız
  • Bursa Gürsu: Seçmen Ergene
  • Bursa Harmancık: Ramazan Yakın
  • Bursa İnegöl: Hasan Eroğlu
  • Bursa Karacabey: Muammer Altun
  • Bursa Keles: Ramazan Ay
  • Bursa Kestel: Ahmet Demirağ
  • Bursa Mudanya: Enes Bayraktar
  • Bursa Mustafakemalpaşa: Burak Çelik
  • Bursa Orhaneli: Ömer Din
  • Bursa Osmangazi: Kerim Bulut
  • Bursa Yenişehir: Karyağdı Berkeli
  • Bursa Yıldırım: Abdullah Kocamaz
  • Çanakkale Ayvacık: Yalçın Soysal
  • Çanakkale Ayvacık: Ahmet Tunca
  • Çanakkale Bayramiç: Ali Algül
  • Çanakkale Biga: İdris Dursun
  • Çanakkale Biga: Turgut Göçmen
  • Çanakkale Biga: Adnan Kömürcü
  • Çanakkale Bozcaada: Şahin Söken
  • Çanakkale Çan: Ferudun Uysal
  • Çanakkale Merkez: Şaban Sarı
  • Çanakkale Merkez: Fatma Funda Çiftçi
  • Çanakkale Eceabat: Doğan Demirtaş
  • Çanakkale Ezine: Cumhur Aydın
  • Çanakkale Gelibolu: Muhammed Erer
  • Çanakkale Gelibolu: Suat Çiftçi
  • Çanakkale Gelibolu: Mustafa Öztürk
  • Çanakkale Gökçeada: Tahsin Yüzer
  • Çanakkale Lapseki: Nesim Elçik
  • Çanakkale Lapseki: Muhammet Sadoğlu
  • Çanakkale Lapseki: Muhammet Ali Özdemirci
  • Çanakkale Yenice: Kadir Baş
  • Çanakkale Yenice: Hüseyin Karakaçan
  • Çankırı Atkaracalar: Evren Ulusoy
  • Çankırı Atkaracalar: Faruk Karatekin
  • Çankırı Bayramören: Mustafa Yaşar Emiral
  • Çankırı Merkez: Mustafa Ünver
  • Çankırı Çerkeş: Satılmış Üke
  • Çankırı Çerkeş: Burhan Karaağaç
  • Çankırı Eldivan: Faruk Karatatar
  • Çankırı Ilgaz: Arif Nazlı
  • Çankırı Kızılırmak: Mustafa Sarıkaya
  • Çankırı Korgun: Tevfik Efe
  • Çankırı Kurşunlu: Vehbi Aydoğan
  • Çankırı Orta: Mehmet Ünver
  • Çankırı Orta: Şeyma Uzun
  • Çankırı Orta: Bekir Hurşut
  • Çankırı Orta: Ahmet İbişoğlu
  • Çankırı Şabanözü: Fatih Çulha
  • Çankırı Yapraklı: Ahmet Tamer
  • Çorum Alaca: Mustafa Kütük
  • Çorum Bayat: Mustafa Atak
  • Çorum Boğazkale: Ferhat Tök
  • Çorum Merkez: Faruk Cıdık
  • Çorum Merkez: Abdulsamet Kurt
  • Çorum Dodurga: Hasan Kellerbağı
  • Çorum İskilip: Mücahit Cemal Damar
  • Çorum Kargı: Yakup Gökçe
  • Çorum Laçin: Osman Savurgan
  • Çorum Mecitözü: Mikail Dağdelen
  • Çorum Oğuzlar: Metinay İncirli
  • Çorum Ortaköy: İbrahim Can Kahve
  • Çorum Ortaköy: Muhammed Yasir Yazıcı
  • Çorum Osmancık: Mustafa Temizkan
  • Çorum Sungurlu: Seyit Ahmet Güher
  • Çorum Uğurludağ: Veysel Ergün
  • Denizli Acıpayam: Mehmet Yıldız
  • Denizli Babadağ: Ahmet Abazoğlu
  • Denizli Baklan: Fatih Candan
  • Denizli Bekilli: Bilal Osman Zeybek
  • Denizli Beyağaç: Günay Çelik
  • Denizli Bozkurt: Ertufan İlhan
  • Denizli Buldan: Adem Özcan
  • Denizli Çal: Akın Arslanyılmaz
  • Denizli Çameli: Mevlüt Sönmez
  • Denizli Çardak: Yasin Sönmez
  • Denizli Güney: Kudret Kolbaşı
  • Denizli Honaz: Ali İlhan
  • Denizli Kale: Bahaettin Güner
  • Denizli Merkezefendi: Mehmet Fatih Aktaş
  • Denizli Pamukkale: Hakan Kaya
  • Denizli Sarayköy: Melike Kutoğlu
  • Denizli Serinhisar: Ömer Yağcıoğlu
  • Denizli Tavas: Alperen Turhan
  • Diyarbakır Bağlar: Ahmet Baran
  • Diyarbakır Bismil: İbrahim Şimşek
  • Diyarbakır Çermik: Abdullah Ejder Yiğit
  • Diyarbakır Çınar: Mehmet Veysi Yiğit
  • Diyarbakır Çüngüş: Ayşe Dağ
  • Diyarbakır Dicle: Abdulvahap Diyapoğlu
  • Diyarbakır Eğil: Mehmet Karakaş
  • Diyarbakır Ergani: Mehmet Budak
  • Diyarbakır Hani: Meral Eşme
  • Diyarbakır Hazro: Bedrettin Taş
  • Diyarbakır Kayapınar: Talip Bekiranlı
  • Diyarbakır Kulp: Nevzat Baran
  • Diyarbakır Silvan: Yaşar Kudat
  • Diyarbakır Sur: Ahmet Karaağaç
  • Diyarbakır Yenişehir: Reyhan Aksoy
  • Düzce Akçakoca: Murat Aşık
  • Düzce Cumayeri: Ural Gökçe
  • Düzce Çilimli: Maksut Uysal
  • Düzce Merkez: Nevfel Kadir Güner
  • Düzce Merkez: Fahrettin Karabağlı
  • Düzce Merkez: Dursun Sönmezoğlu
  • Düzce Gölyaka: Bünyamin Aydın
  • Düzce Gümüşova: Fatih Tavlı
  • Düzce Kaynaşlı: Hasan Akdoğan
  • Düzce Yığılca: Musa Ergin
  • Edirne Merkez: Tezcan Karakütük
  • Edirne Enez: Serkan İşcan
  • Edirne Havsa: Kemal Durkaya
  • Edirne İpsala: Melih Taha Demiryürek
  • Edirne İpsala: Zeynep Kaynak
  • Edirne İpsala: Abbas Tekin
  • Edirne Keşan: Ahmet Köseler
  • Edirne Keşan: Güngör İleri
  • Edirne Keşan: Muhammet Çidem
  • Edirne Lalapaşa: Ersin Pilafcı
  • Edirne Meriç: Arif Güngör
  • Edirne Meriç: Kamile Andiç
  • Edirne Meriç: Zehra Kaynak
  • Edirne Süloğlu: Hüseyin Es
  • Edirne Uzunköprü: Enver Yazan
  • Edirne Uzunköprü: Türkan Üskan
  • Elazığ Ağın: Abdulkadir Yılmaz
  • Elazığ Alacakaya: Erdoğan Çelik
  • Elazığ Arıcak: Pembegül Kınat
  • Elazığ Arıcak: Ahmet Bayrak
  • Elazığ Arıcak: Mehmet İlter
  • Elazığ Arıcak: Muhammed Yalçın
  • Elazığ Baskil: Mehmet Künkül
  • Elazığ Merkez: Abdullah Akın
  • Elazığ Merkez: Şafak Çelik
  • Elazığ Merkez: Sabri Yılmaz
  • Elazığ Merkez: Aydın Albayrak
  • Elazığ Merkez: Muhammet Açık
  • Elazığ Karakoçan: Bilal Bulanık
  • Elazığ Karakoçan: Ramazan Aydın
  • Elazığ Keban: İmam Kırğız
  • Elazığ Kovancılar: Muhammed Zahit Akalın
  • Elazığ Maden: Hasan Ateş
  • Elazığ Palu: Hasan Meydanoğlu
  • Elazığ Palu: Mehmet Bulanık
  • Elazığ Sivrice: Nurullah Deniz
  • Erzincan Çayırlı: Tamer Atalay
  • Erzincan Merkez: Ali Cebeci
  • Erzincan Merkez: Mustafa Karaca
  • Erzincan Merkez: Ekrem Kazan
  • Erzincan İliç: Abuzer Atabay
  • Erzincan Kemah: Mehmet Dağdeviren
  • Erzincan Kemaliye: Abdullatif Bulut
  • Erzincan Otlukbeli: İlker Macit
  • Erzincan Refahiye: Abdulkadir Tepe
  • Erzincan Tercan: Ali Bulut
  • Erzincan Tercan: Ahmet Kurmut
  • Erzincan Tercan: Rıdvan Ağgündüz
  • Erzincan Tercan: Adem Kurmut
  • Erzincan Üzümlü: Dursun Şimşek
  • Erzincan Üzümlü: Cem Kazan
  • Erzurum Aşkale: Yakup Çelik
  • Erzurum Aziziye: Erdal Karagül
  • Erzurum Hınıs: Sadrettin Doğan
  • Erzurum Horasan: Abdulvahap Aksakal
  • Erzurum Karaçoban: Ferhat Yıldırım
  • Erzurum Karayazı: Muhammet Hanefi Uzuntürk
  • Erzurum Köprüköy: Mehmet Hafit Özkan
  • Erzurum Narman: Savaş Diler
  • Erzurum Oltu: Mustafa Macit
  • Erzurum Palandöken: Ayhan Erkem
  • Erzurum Pasinler: Vasfi Cahit Tohumcu
  • Erzurum Pazaryolu: Nuri Coruh
  • Erzurum Şenkaya: Bedirhan Coşkun
  • Erzurum Tekman: Abidin Köse
  • Erzurum Tortum: Fuat Demirci
  • Erzurum Uzundere: Mehmet Aldemir
  • Erzurum Yakutiye: Yusuf Kolikısa
  • Eskişehir Alpu: Ali Ulvi Büyükkıdan
  • Eskişehir Beylikova: Muhammet Serdar Akbıyık
  • Eskişehir Çifteler: Hamdi Tabanlı
  • Eskişehir Günyüzü: Metin Kilit
  • Eskişehir Han: Sezer Özçesoy
  • Eskişehir İnönü: Yücel İpek
  • Eskişehir Mahmudiye: Muzaffer Kaplan
  • Eskişehir Mihalgazi: Fahri Karabeli
  • Eskişehir Mihalıççık: Mehmet Kavak
  • Eskişehir Odunpazarı: İsmail Satekin
  • Eskişehir Sarıcakaya: Adil Keser
  • Eskişehir Sivrihisar: İdris Kaçar
  • Eskişehir Tepebaşı: Elif Örs
  • Gaziantep Araban: Reşit Çelik
  • Gaziantep Karkamış: Abdullah Öztürk
  • Gaziantep Nizip: Ömer Yılmaz
  • Gaziantep Nurdağı: Erhan Özçoban
  • Gaziantep Oğuzeli: Cebbar Dinç
  • Gaziantep Şahinbey: Yılmaz Sağçetin
  • Gaziantep Şehitkamil: Mehmet Hayri Kamalı
  • Gaziantep Yavuzeli: Fevzi Karakaya
  • Giresun Alucra: Dursun Kılıçkaya
  • Giresun Bulancak: Ethem Aydın
  • Giresun Bulancak: Hayri Dikgöz
  • Giresun Bulancak: Muhammed Fatih Yıldırım
  • Giresun Çamoluk: Selami Özyurt
  • Giresun Dereli: Nuri Akdemir
  • Giresun Dereli: İsmail Yıldız
  • Giresun Doğankent: Ahmet Muhammet Aran
  • Giresun Espiye: Selim Akkaya
  • Giresun Espiye: Şakir Sarıkaya
  • Giresun Eynesil: Ömer Faruk Karaca
  • Giresun Eynesil: Erkan Öztonga
  • Giresun Merkez: Esra Bektaş
  • Giresun Merkez: Yakup Zengin
  • Giresun Görele: Hayati Fikri Topkar
  • Giresun Görele: Cengiz Öksüz
  • Giresun Keşap: Furkan Bayram
  • Giresun Piraziz: Metin Öztürk
  • Giresun Şebinkarahisar: Orhan Eroğlu
  • Giresun Tirebolu: Ayhan İnal
  • Giresun Yağlıdere: Ömer Faruk Karabiber
  • Giresun Yağlıdere: Hasan Ali Bekar
  • Gümüşhane Merkez: Akın Demir
  • Gümüşhane Merkez: Hüseyin Köprülü
  • Gümüşhane Kelkit: Sıtkı Yazıcı
  • Gümüşhane Kelkit: Arif Şenel
  • Gümüşhane Kelkit: Yaşar Eren
  • Gümüşhane Kelkit: Enes Aydın
  • Gümüşhane Kelkit: Mustafa Celalettin Kaban
  • Gümüşhane Kelkit: Aziz Ömer Kunt
  • Gümüşhane Köse: Yusuf Korkmaz
  • Gümüşhane Kürtün: Mehmet Yılmaz
  • Gümüşhane Kürtün: Saffet Aydın
  • Gümüşhane Şiran: Hayrettin Kılıç
  • Gümüşhane Şiran: Cemalettin Sevindik
  • Gümüşhane Torul: Servet Yüzüak
  • Hakkari Çukurca: Muhammed Safa Ocak
  • Hakkari Derecik: Agit Çelikbaş
  • Hakkari Şemdinli: Hetem Çağlın
  • Hakkari Yüksekova: Kudbettin Yılmaz
  • Hakkari Yüksekova: Yavuz Dalgıç
  • Hatay Altınözü: Mahmut Şan
  • Hatay Antakya: Abdulhadi Bük
  • Hatay Arsuz: Ali Avcı
  • Hatay Belen: Zekeriya Eğe
  • Hatay Defne: Adnan Mansuroğlu
  • Hatay Dörtyol: Halil Olğun
  • Hatay Erzin: Mehmet Mansur Kılaç
  • Hatay Hassa: Mustafa Yavşalak
  • Hatay İskenderun: Sabahaddin Çınar
  • Hatay Kırıkhan: Atila Erol
  • Hatay Kumlu: Mahmut Aral
  • Hatay Payas: Recep Baysal
  • Hatay Reyhanlı: Kasım Alkurtar
  • Hatay Yayladağı: Serdar Gönültaş
  • Iğdır Aralık: Tayyib Emre Erdel
  • Iğdır Merkez: Necmettin Turan
  • Iğdır Merkez: Ubeyde Ensar Okutan
  • Iğdır Merkez: Haldun Pekdemir
  • Iğdır Merkez: Muhammet Haydar Asıcıoğlu
  • Iğdır Karakoyunlu: Mehmet Kalabas
  • Iğdır Tuzluca: Mehmet Emre Kutluca
  • Isparta Aksu: Ali Soyçiçek
  • Isparta Atabey: Uğur Turan
  • Isparta Eğirdir: Hasan Kaya
  • Isparta Eğirdir: Yasin Dengel
  • Isparta Gelendost: Ali Demirbağ
  • Isparta Gönen: Davut Mol
  • Isparta Gönen: Mehmet Tetik
  • Isparta Merkez: Aydın Apaydın
  • Isparta Merkez: Hüseyin Manduz
  • Isparta Merkez: Ramazan İnan
  • Isparta Keçiborlu: Faruk Yavuz
  • Isparta Keçiborlu: İbrahim Erkuş
  • Isparta Senirkent: Enes Vefa Yürümez
  • Isparta Senirkent: Ömer Özparmak
  • Isparta Sütçüler: Osman Poyraz
  • Isparta Şarkikaraağaç: Nazmiye Gündüz
  • Isparta Şarkikaraağaç: Mustafa Bilgin
  • Isparta Şarkikaraağaç: Mustafa Küçükkart
  • Isparta Uluborlu: Yakup Nazmi Kimer
  • Isparta Yalvaç: Abdurahman Karaköse
  • Isparta Yenişarbademli: Muhammet Yıldız
  • İstanbul Adalar: Yaşar Ergin Fettahoğlu
  • İstanbul Arnavutköy: Necati Çördükçü
  • İstanbul Ataşehir: Alev Sezen
  • İstanbul Avcılar: Ender Esiner
  • İstanbul Bağcılar: Erhan Açıkgöz
  • İstanbul Bahçelievler: Yaşar Avcı
  • İstanbul Bakırköy: Ramazan Boyalık
  • İstanbul Başakşehir: Bekir Demirkaya
  • İstanbul Bayrampaşa: İsmail Acar
  • İstanbul Beşiktaş: Muhammed Gazi Kılıç
  • İstanbul Beykoz: Yasin Kalaycı
  • İstanbul Beylikdüzü: Reşat Yılmaz
  • İstanbul Beyoğlu: Turgut Sahtiyan
  • İstanbul Büyükçekmece: Can Karabulut
  • İstanbul Çatalca: Yaşar Buruneren
  • İstanbul Çekmeköy: Halil İbrahim Akpınar
  • İstanbul Esenler: İbrahim Bitiş
  • İstanbul Esenyurt: Mehmet Faruk Ertekin
  • İstanbul Eyüpsultan: Mevlüt Karsavran
  • İstanbul Fatih: Mehmet Yaroğlu
  • İstanbul Gaziosmanpaşa: Recep Polat
  • İstanbul Güngören: Kamil Acar
  • İstanbul Kadıköy: Recep Yılmaz
  • İstanbul Kağıthane: Halid Özgür Atak
  • İstanbul Kartal: Murat Çeker
  • İstanbul Küçükçekmece: Mustafa Kurdaş
  • İstanbul Maltepe: Nuri Tüfekçi
  • İstanbul Pendik: İsmail Haskul
  • İstanbul Sancaktepe: Abdülkadir Arslan
  • İstanbul Sarıyer: Ahmet Gözcü
  • İstanbul Silivri: Mahmut Hamdemirci
  • İstanbul Sultanbeyli: Muhammet Fetullah Bülbül
  • İstanbul Sultangazi: Hüseyin Aydoğan
  • İstanbul Şile: Cengiz Çetin
  • İstanbul Şişli: Fatih Yılmaz
  • İstanbul Tuzla: Necati Tosun
  • İstanbul Ümraniye: Yakup Kasımay
  • İstanbul Üsküdar: Yılmaz Bayat
  • İstanbul Zeytinburnu: Samet Gülaydın
  • İzmir Aliağa: Mahmut Koç
  • İzmir Balçova: Seyfullah Özbek
  • İzmir Bayındır: Fatma Dündar
  • İzmir Bayraklı: Vedat Kolukısa
  • İzmir Bergama: Halit Gül
  • İzmir Beydağ: Mustafa Bekar
  • İzmir Bornova: Hasan Ceylan
  • İzmir Buca: Selçuk Kavuşan
  • İzmir Çeşme: Ahmet Hazırbulan
  • İzmir Çiğli: Hüseyin Ayın
  • İzmir Dikili: Mustafa İnan
  • İzmir Foça: İsmet Topal
  • İzmir Gaziemir: Hanife Bozdağ
  • İzmir Güzelbahçe: Osman Tunç
  • İzmir Karabağlar: Mümin Baştürk
  • İzmir Karaburun: Zekeriya Yılmaz
  • İzmir Karşıyaka: Ozan Ganiüsmen
  • İzmir Kemalpaşa: Gamze Yıldız
  • İzmir Kınık: Suat Savut
  • İzmir Kiraz: Mesut Sertkaya
  • İzmir Konak: Turhan Tutumlu
  • İzmir Menderes: Ahmet Alkan
  • İzmir Menemen: Tekin Alptekin
  • İzmir Narlıdere: Serhat Afşar
  • İzmir Ödemiş: Mustafa Yorucu
  • İzmir Seferihisar: Zehra Çakar
  • İzmir Selçuk: Hüseyin Günaydın
  • İzmir Tire: Halil Yalçınkaya
  • İzmir Torbalı: Caner Dirlik
  • İzmir Urla: Mehmet Orakçı
  • Kahramanmaraş Dulkadiroğlu: Murat Kozalak
  • Kahramanmaraş Elbistan: Şaban Özgişi
  • Karabük Eflani: Turgut Göktaş
  • Karabük Eskipazar: Ramazan Turan
  • Karabük Merkez: Orhan Gökmen
  • Karabük Ovacık: Emre Burak Kabaran
  • Karabük Safranbolu: Mustafa Özçelik
  • Karabük Yenice: İsmail Kirenli
  • Karabük Yenice: Hüseyin Acar
  • Karaman Ayrancı: Recep Şahin
  • Karaman Başyayla: Muhammet Duran
  • Karaman Ermenek: Hasan Uysal
  • Karaman Ermenek: Abdullah Aktürk
  • Karaman Ermenek: Süleyman Aktürk
  • Karaman Merkez: Mehmet Karakaş
  • Karaman Merkez: Şevket Kavas
  • Karaman Merkez: Kenan Kaya
  • Karaman Kazımkarabekir: Erkan Ateş
  • Karaman Sarıveliler: Mustafa Acarerli
  • Karaman Sarıveliler: Eyup Akgül
  • Kars Akyaka: İsa Kızılkaya
  • Kars Arpaçay: Eyüp Doğan
  • Kars Sarıkamış: Muhammet Ali Demir
  • Kars Selim: Yavuz Abat
  • Kars Susuz: Tayfun Mintemur
  • Kastamonu Abana: Mustafa Dönmez
  • Kastamonu Ağlı: Hasip Yazıcıoğlu
  • Kastamonu Araç: İrfan Barlas
  • Kastamonu Azdavay: Mehmet Kaş
  • Kastamonu Cide: Hasan Soyubelli
  • Kastamonu Çatalzeytin: Akif Yalçın
  • Kastamonu Daday: Mustafa Mert Yıldız
  • Kastamonu Devrekani: Yakup Tokan
  • Kastamonu Doğanyurt: Durmuş Erdil
  • Kastamonu Hanönü: Rahmi Yazıcıoğlu
  • Kastamonu İhsangazi: Hasan Bakar
  • Kastamonu İnebolu: Nizam Kuvvet
  • Kastamonu Merkez: Hulusi Özbek
  • Kastamonu Küre: Saim Öz
  • Kastamonu Pınarbaşı: Ramazan Alamehmet
  • Kastamonu Seydiler: Yüksel Canpulat
  • Kastamonu Şenpazar: Fahri Gülenç
  • Kastamonu Tosya: Muzaffer Karakoç
  • Kayseri Akkışla: Necmettin Emre Şahin
  • Kayseri Bünyan: Muhammed Emir Taşçı
  • Kayseri Develi: Mustafa Ülker
  • Kayseri Felahiye: Emin Gönen
  • Kayseri Hacılar: Osman Palaz
  • Kayseri İncesu: Kerim Çürüttü
  • Kayseri Kocasinan: Recep Güngör
  • Kayseri Melikgazi: Baki Coşkun
  • Kayseri Özvatan: Vedat Ali Tur
  • Kayseri Pınarbaşı: Yasin Şahan
  • Kayseri Sarıoğlan: Fatma Yıldız
  • Kayseri Sarız: Mehmet Yıldız
  • Kayseri Talas: Harun Halilullah Toprak
  • Kayseri Tomarza: Selçuk Onat
  • Kayseri Yahyalı: Nuh Tosun
  • Kayseri Yeşilhisar: Mehmet Suat Demirbaş
  • Kırıkkale Bahşili: Mihriban Aktar
  • Kırıkkale Balışeyh: Ali Sevindim
  • Kırıkkale Çelebi: Halil İbrahim Sarı
  • Kırıkkale Delice: Ali Gündoğan
  • Kırıkkale Delice: Ekrem Yalmancı
  • Kırıkkale Karakeçili: Samiye Özcan
  • Kırıkkale Merkez: Veysel Kutluca
  • Kırıkkale Merkez: Metin Korkmaz
  • Kırıkkale Sulakyurt: Arap Çalan
  • Kırıkkale Yahşihan: Müin Yıldız
  • Kırklareli Babaeski: Mustafa Sarıkaya
  • Kırklareli Babaeski: Muhammed Berk Şişli
  • Kırklareli Babaeski: Abdullah Okuyucu
  • Kırklareli Babaeski: Fatih Gülyiyen
  • Kırklareli Demirköy: Buse Kıvılcım
  • Kırklareli Demirköy: Abdurrahman Ay
  • Kırklareli Merkez: Mehmet Metin Dursun
  • Kırklareli Merkez: Evrim Oktay
  • Kırklareli Merkez: Ömer Fırat Aksoy
  • Kırklareli Merkez: İsmail İpek
  • Kırklareli Kofçaz: Fatih Aksu
  • Kırklareli Lüleburgaz: Ahmet Bilgin
  • Kırklareli Lüleburgaz: Davut Sadoğlu
  • Kırklareli Lüleburgaz: Yusuf Berber
  • Kırklareli Lüleburgaz: Muhammet Demiryürek
  • Kırklareli Pehlivanköy: Sevda Çoktan
  • Kırklareli Pınarhisar: Eren Kivli
  • Kırklareli Pınarhisar: Sadullah Demirci
  • Kırklareli Vize: Onur Koçak
  • Kırklareli Vize: Ahmet Furkan Kılıçoğlu
  • Kırklareli Vize: Nurican Kutoğlu
  • Kırşehir Akçakent: Ahmet Ünal
  • Kırşehir Akpınar: Muhlis Aktaş
  • Kırşehir Boztepe: Yağmur Karakurt
  • Kırşehir Çiçekdağı: Ahmet Zorlu
  • Kırşehir Çiçekdağı: Abdullah Erdoğan
  • Kırşehir Kaman: İsmail Saylam
  • Kırşehir Kaman: Ferhat Çiğci
  • Kırşehir Merkez: Fatma Ekim Terzioğlu
  • Kırşehir Merkez: Mehmet Tankulu
  • Kırşehir Mucur: Turgay Şahan
  • Kilis Elbeyli: Mustafa Köşeli
  • Kilis Merkez: Zeynep Gültekin
  • Kilis Musabeyli: Muhammed İsmail Baba
  • Kilis Polateli: Yusuf Karakurt
  • Kocaeli Darıca: Selim Çetinkaya
  • Kocaeli Derince: Cuma Ayvaz
  • Kocaeli Dilovası: Hasan İnci
  • Kocaeli Gebze: Mustafa Turel
  • Kocaeli Gölcük: Mehmet Emin Özçelik
  • Kocaeli İzmit: Sinan Yolcu
  • Kocaeli Kandıra: Ünal Kızılağıl
  • Kocaeli Karamürsel: Murat Akbaba
  • Kocaeli Kartepe: İbrahim Ethem Akbuğa
  • Kocaeli Körfez: Erkan Küçükemirler
  • Konya Ahırlı: Halil Akyüz
  • Konya Akören: Hasan Keser
  • Konya Akşehir: Muhammed Candan
  • Konya Altınekin: Ahmet Develi
  • Konya Beyşehir: Muhammed Ali Can
  • Konya Bozkır: Ali Tokat
  • Konya Çeltik: Mustafa Özeskici
  • Konya Çumra: Servet Şahin
  • Konya Derbent: Yaser Ceyhan
  • Konya Derebucak: Enes Büyükiskilip
  • Konya Doğanhisar: Celal Demir
  • Konya Emirgazi: Ubeyde Aktulum
  • Konya Ereğli: Asım Durmuş
  • Konya Güneysınır: Mehmet Karaoğlu
  • Konya Halkapınar: Emin Demir
  • Konya Hüyük: Ahmet Şamil Uyar
  • Konya Ilgın: Halil İbrahim Oral
  • Konya Kadınhanı: Refik Cancan
  • Konya Karapınar: Kemal Kor
  • Konya Karatay: Muhammed Cihad Güzel
  • Konya Kulu: Semih Saraç
  • Konya Meram: Musa Bizim
  • Konya Sarayönü: Salih Ülker
  • Konya Selçuklu: Mustafa İsen
  • Konya Seydişehir: Harun Erkan
  • Konya Tuzlukçu: Taha Yasin Yazıcı
  • Konya Yalıhüyük: Serkan Karagöz
  • Konya Yunak: Talha Apa
  • Kütahya Altıntaş: Hüseyin Söyler
  • Kütahya Aslanapa: Soydan Kızmaz
  • Kütahya Çavdarhisar: Halil Delen
  • Kütahya Domaniç: Turan Koyun
  • Kütahya Domaniç: İsa Efe
  • Kütahya Dumlupınar: Dalyen Aktepe
  • Kütahya Emet: Mehmet Hamamcı
  • Kütahya Gediz: Ahmet Güler
  • Kütahya Gediz: Şahin Yarım
  • Kütahya Gediz: Nurettin Zeytin
  • Kütahya Gediz: Halil Sapmaz
  • Kütahya Hisarcık: Şerif Pektaş
  • Kütahya Merkez: Ahmet Sunar
  • Kütahya Merkez: Muhammed Fatih Şahin
  • Kütahya Simav: Hasan Özbal
  • Kütahya Simav: İsmail Saraç
  • Kütahya Simav: Mehmet Dallı
  • Kütahya Simav: Celalettin Şehir
  • Kütahya Simav: Ahmet Poyraz
  • Kütahya Simav: Salim Aktaş
  • Kütahya Simav: Fatih Yiğit
  • Kütahya Şaphane: Yaşar Demir
  • Kütahya Tavşanlı: Fatih Bozan
  • Kütahya Tavşanlı: Murat Uyar
  • Kütahya Tavşanlı: Yusuf Sarı
  • Kütahya Tavşanlı: İsmail Dolma
  • Kütahya Tavşanlı: Dursun Çetin
  • Malatya Akçadağ: Ali Emre
  • Malatya Arguvan: Mehmet Yiğiter
  • Malatya Battalgazi: Mikail Polat
  • Malatya Darende: Muhammet Çelebi Keyhıdır
  • Malatya Doğanşehir: Hamza Adak
  • Malatya Doğanyol: Gündüz Cengiz
  • Malatya Hekimhan: Yusuf Gediktaş
  • Malatya Kale: Yusuf Karabeyeser
  • Malatya Kuluncak: Ercan Avcı
  • Malatya Pütürge: Serhat Kulcu
  • Malatya Yazıhan: Seyfullah Öner
  • Malatya Yeşilyurt: Cumali Akça
  • Manisa Ahmetli: Yahya Yılmaz
  • Manisa Akhisar: Hüseyin Çelik
  • Manisa Alaşehir: Adnan Yükalan
  • Manisa Demirci: Zekayi Yılmaz
  • Manisa Gölmarmara: Haci Özmen
  • Manisa Gördes: Muhammed Numan Can
  • Manisa Kırkağaç: Semih Mergen
  • Manisa Köprübaşı: Zinnor Önal
  • Manisa Kula: Mustafa Akcin
  • Manisa Sarıgöl: Nurettin Kilit
  • Manisa Selendi: Dursun Özçetin
  • Manisa Soma: Veysel Karani Yula
  • Manisa Turgutlu: Mevlüt Bulut
  • Manisa Yunusemre: Fatma Özdemir
  • Mardin Dargeçit: İdris Yücel
  • Mardin Derik: Mustafa İkbal Tozan
  • Mardin Kızıltepe: İbrahim Güneş
  • Mardin Midyat: Mahmut Sami Kollu
  • Mardin Nusaybin: Hasan Çakar
  • Mardin Ömerli: Osman Gökçepınar
  • Mardin Savur: Sinan Gülnar
  • Mardin Yeşilli: Bilal Gümüş
  • Mersin Akdeniz: Mehmet Faruk Süzen
  • Mersin Anamur: Ali Bal
  • Mersin Aydıncık: Mehmet Fatih Ercan
  • Mersin Bozyazı: Mehmet Lutfi Uğuz
  • Mersin Çamlıyayla: İzvan Nergiz
  • Mersin Erdemli: Mehmet Yıldız
  • Mersin Gülnar: Hüseyin Arslan
  • Mersin Mezitli: Burak Canlı
  • Mersin Mut: Ahmet Kara
  • Mersin Silifke: Mehmet Ali Gök
  • Mersin Tarsus: Enver Varlı
  • Mersin Toroslar: Bilal Oğuz
  • Mersin Yenişehir: Mustafa Özdemir
  • Muğla Bodrum: Muhammed Arif Karaca
  • Muğla Dalaman: Esat Konur
  • Muğla Datça: Atakan Çeğil
  • Muğla Fethiye: Ömer Faruk Kılınç
  • Muğla Kavaklıdere: Ahmet Ergin
  • Muğla Köyceğiz: Memduh Karakuzu
  • Muğla Marmaris: Birkan Sertcan
  • Muğla Menteşe: Salih Çifçi
  • Muğla Milas: Murat Tekin
  • Muğla Ortaca: Murat İkiz
  • Muğla Seydikemer: Saliha Güzel
  • Muğla Ula: Ali Osman Tok
  • Muğla Yatağan: Tayfun Kartal
  • Muş Bulanık: Kemal İndiç
  • Muş Bulanık: Oğuzhan Tutsoy
  • Muş Bulanık: Muhammed Enes Bahça
  • Muş Bulanık: Muhammet Yusuf Aydın
  • Muş Bulanık: Melih Şahin
  • Muş Bulanık: Sümeyye Nur Işık
  • Muş Bulanık: Nuh Rıza Demirkaya
  • Muş Hasköy: Muhammed Emre Yalçınkaya
  • Muş Hasköy: Enes Gürgiç
  • Muş Korkut: Muhammed Şamil Başel
  • Muş Korkut: Muhammed Fatih Polat
  • Muş Malazgirt: Nurullah Boz
  • Muş Malazgirt: Cihan Şişman
  • Muş Merkez: Rıdvan Boz
  • Muş Merkez: İbrahim Kınacı
  • Muş Merkez: Cahit Mendeş
  • Muş Merkez: Muhammed Yıldırım
  • Muş Merkez: Abdurrahman Alpay
  • Muş Merkez: Bünyamin Doğmaç
  • Muş Merkez: Veysi Kaçan
  • Muş Merkez: Selahattin Yalçin
  • Muş Merkez: Muhammed Hamza Obut
  • Muş Varto: Sadık Aydın
  • Nevşehir Acıgöl: Hüseyin Özerkan
  • Nevşehir Acıgöl: Ahmet Yılmaz
  • Nevşehir Acıgöl: Ramazan Karnak
  • Nevşehir Avanos: Levent İlleez
  • Nevşehir Avanos: Yaşar Amil
  • Nevşehir Avanos: Kenan Gül
  • Nevşehir Avanos: Ahmet Göktepe
  • Nevşehir Derinkuyu: Serkan Karasu
  • Nevşehir Derinkuyu: Arif Kabak
  • Nevşehir Gülşehir: Nadir Doğan
  • Nevşehir Hacıbektaş: Abdurrahman Altundal
  • Nevşehir Kozaklı: Mehmet Erkek
  • Nevşehir Merkez: Merve Işık
  • Nevşehir Merkez: Ahmet Otkan
  • Nevşehir Merkez: Fatih Simit
  • Nevşehir Merkez: İrfan Özerkan
  • Nevşehir Merkez: Nahit Ögüç
  • Nevşehir Merkez: Kenan Bilgin
  • Nevşehir Merkez: Cemal Otkan
  • Nevşehir Merkez: İrfan Kaynar
  • Nevşehir Merkez: Bülent Zencir
  • Nevşehir Ürgüp: Fatih Aydoğdu
  • Nevşehir Ürgüp: Ömer Kahraman
  • Niğde Altunhisar: Ayhan Özyurt
  • Niğde Altunhisar: Enes Uğur
  • Niğde Altunhisar: Nuh Çınar
  • Niğde Bor: Muhammed Mücahit Binici
  • Niğde Bor: Hasan Özkal
  • Niğde Bor: İsmail Yusuf Güden
  • Niğde Bor: Celil Tunç
  • Niğde Çamardı: Rahim Emli
  • Niğde Çiftlik: Fatih Akpınar
  • Niğde Çiftlik: Salih Yıldız
  • Niğde Çiftlik: Eyup Budak
  • Niğde Çiftlik: Mustafa Çetin
  • Niğde Merkez: Murat Güngördü
  • Niğde Merkez: Adem Göktekin
  • Niğde Merkez: Cuma Karancı
  • Niğde Merkez: Adem Evlek
  • Niğde Merkez: Caner Orhan
  • Niğde Merkez: Veysel Göktaş
  • Niğde Merkez: Mustafa Turhan
  • Niğde Merkez: Ziya Tunç
  • Niğde Merkez: Yaşar Göktaş
  • Niğde Merkez: Fevzi Doğan Uğur
  • Niğde Merkez: Barış Karakaya
  • Niğde Merkez: Adem Tunç
  • Niğde Merkez: Şerafettin Korkmaz
  • Niğde Merkez: Nurullah Teke
  • Niğde Merkez: Orhan Salih Şahin
  • Niğde Merkez: Kuddusi Arslan
  • Niğde Ulukışla: Ali Özmen
  • Ordu Akkuş: İdris İmran Özkaya
  • Ordu Altınordu: Haluk Şensoy
  • Ordu Aybastı: Osman Sesli
  • Ordu Çamaş: Musa Öztürk
  • Ordu Çatalpınar: Kemal Gönül
  • Ordu Çaybaşı: Musa Aşcı
  • Ordu Fatsa: İsmail Koçan
  • Ordu Gölköy: Ahmet Tepe
  • Ordu Gülyalı: Halil Cebeci
  • Ordu Gürgentepe: Bekir Kaya
  • Ordu İkizce: Erol Kışla
  • Ordu Kabadüz: Ethem Eyigün
  • Ordu Kabataş: Rümeysa Koçan
  • Ordu Korgan: Hasan Subaşı
  • Ordu Kumru: Ekrem Öneş
  • Ordu Mesudiye: Veli Bal
  • Ordu Perşembe: Ümit Akdeniz
  • Ordu Ulubey: Ahmet Yıldırım
  • Ordu Ünye: Muhammed Samed Lacivert
  • Osmaniye Bahçe: Mehmet Ali Nergis
  • Osmaniye Düziçi: Abdullatif Çelebi
  • Osmaniye Düziçi: Mustafa Yunus Emre Öksüz
  • Osmaniye Düziçi: Mehmet Emin Huylu
  • Osmaniye Düziçi: Hasan Yarar
  • Osmaniye Düziçi: Mehmet İğdi
  • Osmaniye Hasanbeyli: Yahya Gözübenli
  • Osmaniye Kadirli: Ali Şahin
  • Osmaniye Merkez: Ahmet Kılıç
  • Osmaniye Merkez: Ahmet Özcan
  • Osmaniye Sumbas: Ali Gönen
  • Osmaniye Sumbas: Ümmü Gülsüm Kaplan
  • Osmaniye Toprakkale: Sedat Mantar
  • Rize Ardeşen: Kemal Eksilmez
  • Rize Ardeşen: Mahmut Kalın
  • Rize Çamlıhemşin: İbrahim Döne
  • Rize Çayeli: Mehmet Arıcıoğlu
  • Rize Çayeli: Zahid Sarı
  • Rize Çayeli: Cevdet Sarı
  • Rize Derepazarı: Hasan Güneşdoğdu
  • Rize Güneysu: Hakan Varlı
  • Rize Hemşin: Süleyman Öztürk
  • Rize İkizdere: İhsan Şanslı
  • Rize İyidere: Lütfi Koç
  • Rize Kalkandere: Mustafa Azder
  • Rize Pazar: Muhammet Şeker
  • Rize Merkez: Muhammet Yıldız
  • Rize Merkez: Yusuf Serdar
  • Rize Merkez: Cemal Nar
  • Rize Merkez: Recep Devran
  • Sakarya Adapazarı: Aytaç Çakıroğlu
  • Sakarya Akyazı: Şeref Tan
  • Sakarya Erenler: Muhammed Ekşioğlu
  • Sakarya Ferizli: Abdullah Satır
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  • Sakarya Karapürçek: Orhan Bilici
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  • Sakarya Sapanca: Avni Çömlekçioğlu
  • Sakarya Serdivan: Mecit Para
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  • Samsun 19 Mayıs: Yusuf Yarım
  • Samsun Alaçam: Efkan Albayrak
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  • Siirt Pervari: Ali Özcan
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  • Siirt Merkez: Hasan Işık
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  • Siirt Tillo: Hamza Özcan
  • Sinop Ayancık: Murat Yıldız
  • Sinop Boyabat: Ramazan Baş
  • Sinop Dikmen: Bekir Aydın
  • Sinop Durağan: Tahir Şahin
  • Sinop Erfelek: Hakan Çakır
  • Sinop Gerze: Hüseyin Şeker
  • Sinop Saraydüzü: Şaban Şahin
  • Sinop Merkez: Barbaros Baltacı
  • Sinop Türkeli: Metin Özgen
  • Sivas Akıncılar: Mehmet Koçak
  • Sivas Altınyayla: Saadettin Çerik
  • Sivas Altınyayla: Halil Kartal
  • Sivas Divriği: Uğur Tur
  • Sivas Doğanşar: Ömer Akça
  • Sivas Gemerek: İbrahim Yokuş
  • Sivas Gemerek: Osman Kayer
  • Sivas Gemerek: Ali Tokgöz
  • Sivas Gölova: İsmail Coşar
  • Sivas Gürün: Adnan Taşdemir
  • Sivas Hafik: Yasin Aslıvar
  • Sivas İmranlı: İbrahim Akça
  • Sivas Kangal: Mücahid Işık
  • Sivas Koyulhisar: Mehmet Ağca
  • Sivas Merkez: Zeki Kılıç
  • Sivas Merkez: İlyas Dalak
  • Sivas Suşehri: Murat Erdem
  • Sivas Şarkışla: Mustafa Doğan
  • Sivas Şarkışla: Salih Gül
  • Sivas Şarkışla: Zeki Özen
  • Sivas Ulaş: Ömer Faruk Koç
  • Sivas Yıldızeli: Ömer Alma
  • Sivas Yıldızeli: Mehmet Sarıkaya
  • Sivas Zara: Rasim Asan
  • Şanlıurfa Akçakale: Abdullah Direk
  • Şanlıurfa Birecik: Vahdettin Korkmaz
  • Şanlıurfa Bozova: İsmail Ercan
  • Şanlıurfa Ceylanpınar: Bahaddin Akgül
  • Şanlıurfa Eyyübiye: Mahmut Demir
  • Şanlıurfa Haliliye: Osman Yıldırım
  • Şanlıurfa Harran: İbrahim Uğur Akdoğan
  • Şanlıurfa Hilvan: Musa Sakınış
  • Şanlıurfa Karaköprü: Kasım Karadaş
  • Şanlıurfa Siverek: Abdullah Tüysüz
  • Şanlıurfa Suruç: Mahmut Koç
  • Şanlıurfa Viranşehir: Yasin Kurt
  • Şırnak Beytüşşebap: Mehmet Talha Fitoz
  • Şırnak Cizre: Feyyaz Bozkurt
  • Şırnak Güçlükonak: Mehmet Can Altındağ
  • Şırnak İdil: Taha Esad Kutluay
  • Şırnak İdil: Mustafa Türkmen
  • Şırnak İdil: Talha Önver
  • Şırnak Silopi: Ebubekir Sönmez
  • Şırnak Silopi: Muhammet Emin Karakoç
  • Şırnak Merkez: Mücahit Sansur
  • Şırnak Merkez: Muhammed Sami Tekbaş
  • Şırnak Merkez: Hüseyin Recep Demirci
  • Şırnak Merkez: Emir Beşen
  • Şırnak Uludere: Ömer Faruk Tokgöz
  • Şırnak Uludere: Yusuf Açıkgöz
  • Tekirdağ Çerkezköy: Yusuf Aydın
  • Tekirdağ Ergene: İshak Beyazay
  • Tekirdağ Hayrabolu: Arif Yalçın
  • Tekirdağ Malkara: Özay Dilber
  • Tekirdağ Saray: Şaban Mısırlı
  • Tekirdağ Süleymanpaşa: Atakan Yaşar
  • Tokat Almus: Duran Kaya
  • Tokat Almus: Mehmet Kepenek
  • Tokat Almus: Salih Reel
  • Tokat Artova: Alim Dirican
  • Tokat Başçiftlik: Osman Toygun
  • Tokat Başçiftlik: Ahmet Ali Yaramış
  • Tokat Erbaa: Mehmet Erer
  • Tokat Erbaa: Cengiz Akbulut
  • Tokat Erbaa: Ali Küçük
  • Tokat Erbaa: Emrettin Koca
  • Tokat Niksar: Murat Keçeci
  • Tokat Niksar: Atıf Tekci
  • Tokat Niksar: Abdulkadir Öztürk
  • Tokat Niksar: Şemsettin Çoban
  • Tokat Niksar: İlhan Altunoğlu
  • Tokat Niksar: Mevlüt Kaynak
  • Tokat Pazar: Ömercan Kılınç
  • Tokat Pazar: Enes Akbulut
  • Tokat Reşadiye: Recai Demiryürek
  • Tokat Reşadiye: Furkan Sansar
  • Tokat Reşadiye: Hasan Asker
  • Tokat Reşadiye: Muhammed Yasin Karaca
  • Tokat Reşadiye: Yakup Alımlı
  • Tokat Reşadiye: İdris Erdoğdu
  • Tokat Reşadiye: Uğur Yılmaz
  • Tokat Sulusaray: İsmail Yılmaz
  • Tokat Merkez: Selim Işık
  • Tokat Merkez: Harun Kibar
  • Tokat Merkez: Kerim Paksoy
  • Tokat Merkez: Kamil Başcı
  • Tokat Turhal: İbrahim Tıkaç
  • Tokat Turhal: Adem Kurnaz
  • Tokat Yeşilyurt: Mustafa Aktaş
  • Tokat Zile: Nihat Utaş
  • Trabzon Akçaabat: Ömer Faruk Bayram
  • Trabzon Araklı: Şakir Şahintaş
  • Trabzon Arsin: Ali Topal
  • Trabzon Beşikdüzü: Ahmet Aydın
  • Trabzon Çarşıbaşı: Abdullah Kul
  • Trabzon Çaykara: Mehmet Nuri Kadıoğlu
  • Trabzon Dernekpazarı: Zeki Avni Usta
  • Trabzon Düzköy: Fevzi Serdar
  • Trabzon Hayrat: Behram Yıldız
  • Trabzon Köprübaşı: Selim Üçüncü
  • Trabzon Maçka: Hikmet Aydın
  • Trabzon Of: Mustafa Saral
  • Trabzon Ortahisar: Ümit Çebi
  • Trabzon Sürmene: Recep Kalyoncu
  • Trabzon Şalpazarı: Ahmet Kıran
  • Trabzon Yomra: Ahmet Salih Kalaycı
  • Tunceli Çemişgezek: Abdulmacit Taşdelen
  • Tunceli Hozat: Muhammet Çelik
  • Tunceli Mazgirt: Furkan Dursun Taş
  • Tunceli Mazgirt: Umut Şahin
  • Tunceli Nazımiye: Abdurrahman Boyraz
  • Tunceli Ovacık: Enes Burak Poyraz
  • Tunceli Pertek: Mehmet Fatih Yalçın
  • Tunceli Pülümür: Furkan Batuhan Ecevit
  • Tunceli Merkez: Muhammed Nedim Sadak
  • Uşak Banaz: Nuri Öztürk
  • Uşak Banaz: Mustafa Sarıhan
  • Uşak Eşme: Uğur Tunaboylu
  • Uşak Eşme: Süleyman Özer
  • Uşak Karahallı: Hilmi Özgül
  • Uşak Sivaslı: Özkan Oskay
  • Uşak Sivaslı: Mehmet Kozak
  • Uşak Sivaslı: İsmail Özdemir
  • Uşak Sivaslı: Veli Dincel
  • Uşak Ulubey: Aydın Şentürk
  • Uşak Merkez: Ramazan Yavuz Acar
  • Van Bahçesaray: Kayhan Kılıç
  • Van Başkale: Burhan Güngör
  • Van Çaldıran: Rıdvan Şahin
  • Van Çatak: Mirza Salçuk
  • Van Gevaş: İdris Aksona
  • Van İpekyolu: Yılmaz Kılıç
  • Van Muradiye: Bilal Sangan
  • Van Özalp: Abdüssemet Keskin
  • Van Saray: Mustafa Terim
  • Yalova Armutlu: Muhlis Demirelli
  • Yalova Çınarcık: Muharrem Kocadağ
  • Yalova Çınarcık: Emin Akbulut
  • Yalova Çınarcık: Celal Kurnaz
  • Yalova Çınarcık: Burak True
  • Yalova Çiftlikköy: İsmail Kara
  • Yalova Termal: Sergen True
  • Yalova Merkez: Celal Korkmaz
  • Yalova Merkez: Necati Selim
  • Yozgat Akdağmadeni: Mücahit Erbakan Er
  • Yozgat Akdağmadeni: Halil İbrahim Kayabaşı
  • Yozgat Akdağmadeni: Muhammed Talha Tunç
  • Yozgat Akdağmadeni: Zübeyir Talha Soydoğan
  • Yozgat Aydıncık: Seyit Ali Gündüz
  • Yozgat Aydıncık: Orhan Kaya
  • Yozgat Boğazlıyan: Fatih Demir
  • Yozgat Boğazlıyan: Mustafa Gülenç
  • Yozgat Boğazlıyan: Kerem Aydın
  • Yozgat Boğazlıyan: Ali Yüksel
  • Yozgat Boğazlıyan: Turan Demirbaş
  • Yozgat Boğazlıyan: Ali Kaan Kurşun
  • Yozgat Çandır: Abdullah Kuru
  • Yozgat Çayıralan: Ömer Yazgan
  • Yozgat Çayıralan: Mehmet Emin Kahraman
  • Yozgat Çekerek: Necmettin Kayhan
  • Yozgat Çekerek: Ali Kemal Cici
  • Yozgat Kadışehri: Yusuf Tahir Koçak
  • Yozgat Kadışehri: Salim Güneyli
  • Yozgat Saraykent: Muammer Hamza Kılınç
  • Yozgat Saraykent: Muhammed Enes Özmen
  • Yozgat Saraykent: Yaser Gençyılmaz
  • Yozgat Sarıkaya: İshak Şener
  • Yozgat Sarıkaya: Muhammet Mücahit Eryiğit
  • Yozgat Sorgun: Salih Güvenç
  • Yozgat Sorgun: Muhammed Atıl
  • Yozgat Sorgun: Abbas Türkyılmaz
  • Yozgat Sorgun: Yasin Kablan
  • Yozgat Sorgun: Mesut Koç
  • Yozgat Sorgun: Davut Erkılıçoğlu
  • Yozgat Sorgun: Mustafa Künbetli
  • Yozgat Sorgun: Mehmet Türker
  • Yozgat Şefaatli: Naim Özkan
  • Yozgat Yenifakılı: Muhammed Enes Yalçınkaya
  • Yozgat Yerköy: Hüsnü Zeki
  • Yozgat Merkez: Ziya Koçak
  • Zonguldak Alaplı: Mustafa Yavuz
  • Zonguldak Alaplı: Fikret Keskin
  • Zonguldak Çaycuma: Engin Zeren
  • Zonguldak Çaycuma: Ali Osman Salman
  • Zonguldak Çaycuma: Erdal Göktaş
  • Zonguldak Çaycuma: Osman Aydın
  • Zonguldak Çaycuma: Murat Akça
  • Zonguldak Çaycuma: Dergah Atalay
  • Zonguldak Devrek: Mustafa Taşcı
  • Zonguldak Devrek: Ahmet Zilifli
  • Zonguldak Ereğli: Musa Kumaş
  • Zonguldak Ereğli: İsmail Yavuz
  • Zonguldak Ereğli: Atilla Yaman
  • Zonguldak Ereğli: İlyas Dereli
  • Zonguldak Gökçebey: Hakan Bayrak
  • Zonguldak Gökçebey: Sabri Demiryürek
  • Zonguldak Kilimli: Veli Sever
  • Zonguldak Kilimli: Aydın Birinci
  • Zonguldak Kilimli: Seyit Özkeskin
  • Zonguldak Kilimli: Riza Demir
  • Zonguldak Kozlu: Abdullah Kırnapcı
  • Zonguldak Merkez: Satılmış Karakurt
  • Zonguldak Merkez: Armaan Ercan
  • Zonguldak Merkez: Sezai Çakmaklı
SAADET PARTİSİ Belediye Başkan Adayları 2024 - SAADET PARTİSİ Belediye Başkanı Aday Listesi - 3

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