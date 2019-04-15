Saadet Partisi Genel Merkezi tahliye edildi

5 'BİNALAR YIKILSA DA TARİH ORTADADIR'

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Akkiraz, en kısa sürede yeni yerlerinde hizmet vermeye devam edeceklerini söyleyerek, "Herhangi bir aksaklık bir gerileme söz konusu değil, yolumuza devam ediyoruz. Yeni bir yer tutmak için arkadaşlar çalışıyorlar. Bina konusunda partimizin 20-30 yılını planladığımız için en azından kalıcı bir yer olması bakımından birtakım çalışmalar yürütüyoruz. Bu binada bizim açımızdan çok önemli bir tarih söz konusudur. Tarih bu binayla yazılmıştır. Binalar yıkılsa da elinizden gitse de tarih ortadadır. Biz o tarihle daha canlı daha dinamik şekilde yürümeye devam edeceğiz" dedi.