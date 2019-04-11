Saadet Partisi’nin genel merkezine tahliye

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"Başlatılan bir kira alacağı talebiyle bir haciz işlemi gerçekleştirildi. Biz bunu ödedik. Zannederim 400 küsur bin lira olarak asıl alacak çıktı. 100 bin lira civarında da bir faiz ödemesini gerçekleştirdik. Buna rağmen bir tahliye işlemi gerçekleştiriliyor. Bu anlamda alacakları yok. Asıl alacak avukatlık ücretleri, icra masrafları ve maalesef ki 100 bin lira civarında faiz ödemesi Fatih Erbakan ile Mehmet Altınöz'ün şirketine yapıldı. Ama buna rağmen bugün tahliye isteniyor. Biz, hafta sonu kendimiz buradan çıkmayı söylemişken bu yapılıyor. İçeride herhangi bir eşyamıza haciz söz konusu değil. Çünkü parasal anlamda bir alacak söz konusu. Bu bir tahliye sadece."