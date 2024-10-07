Saat 22.00’den sonra alkollü içki satmadı, burnunu kırdılar
Ankara’nın Mamak ilçesinde bir tekel bayisinin işletmecisi, yasak saatinde alkollü içki satmayı reddedince saldırıya uğradı. Mehmet Özcan isimli işletmeciye saldıran iki şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara’da tekel bayisi işletmecisi, yasak saatinde alkollü içki satmadığı için dövüldü.Kayaş Mahallesi’nde 28 Eylül saat 22.30 sıralarında tekel bayisi işleten Mehmet Özcan, alkollü içki almaya gelen Yiğitcan D. ve B.A.’yı yasak saati başladığı için geri çevirdi.