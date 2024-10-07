Saat 22.00’den sonra alkollü içki satmadı, burnunu kırdılar

Ankara’nın Mamak ilçesinde bir tekel bayisinin işletmecisi, yasak saatinde alkollü içki satmayı reddedince saldırıya uğradı. Mehmet Özcan isimli işletmeciye saldıran iki şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Saat 22.00’den sonra alkollü içki satmadı, burnunu kırdılar - 1

Ankara’da tekel bayisi işletmecisi, yasak saatinde alkollü içki satmadığı için dövüldü.

Kayaş Mahallesi’nde 28 Eylül saat 22.30 sıralarında tekel bayisi işleten Mehmet Özcan, alkollü içki almaya gelen Yiğitcan D. ve B.A.’yı yasak saati başladığı için geri çevirdi.

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Saat 22.00’den sonra alkollü içki satmadı, burnunu kırdılar - 2

Duruma tepki gösteren iki kişi ile Özcan arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iki kişi, Mehmet Özcan’a yumruk ve tekmelerle saldırdı.

O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Saat 22.00’den sonra alkollü içki satmadı, burnunu kırdılar - 3

Saldırı sonrası sağlık ekiplerini arayan Özcan, gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada tekel bayisine geri dönen Yiğitcan D. ve B.A., iş yerini taşlayarak camlarını kırdıktan sonra kaçtı.

Saldırıda burnu kırılan ve gözlerine darbe alan Mehmet Özcan’ın tedavisine evinde devam ediliyor.

Özcan’ın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, iki saldırganı dün akşam yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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