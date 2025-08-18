Saati 250 TL'ye çalışıyorlar: Çöl sıcaklarında zorlu ekmek mücadelesi

Teknoloji ve sanayi ne kadar gelişirse gelişsin insan eli olmadan tarım yapılmıyor. Zor bir işimiz var ama alnımızın teriyle ekmeğimizi kazandığımız için mutluyuz" diye konuştular.



Türkiye'nin en önemli domates üretim merkezi Aydın'ın Köşk İlçesi'ne bağlı Çiftlik Mahallesi'nde her gün tonlarca domates toplanıyor. İşçiler binbir emekle üretilen domatesleri güneşin yakıcı etkisine rağmen sabah 06.00'da mesaiye başlayıp öğlene kadar topluyor. Domates hasat işinde kadınlara günlük bin TL, domates selesi çeken erkeklere ise bin 500 TL yevmiye ücreti ödeniyor.





