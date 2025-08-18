Saati 250 TL'ye çalışıyorlar: Çöl sıcaklarında zorlu ekmek mücadelesi
Çöl sıcaklarının etkili olduğu ve termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Aydın'da, domates işçileri saatliği 150 ila 250 TL arasında değişen ücretlerle ekmek mücadelesi veriyor. Günlük ancak 6 saat çalışabilen domates işçileri her şeye rağmen ekmek kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler.
Türkiye'nin en önemli tarım kentlerinin başında gelen Aydın'da domates hasadı devam ediyor. İç piyasaya olduğu kadar ihracata da gönderilen domatesin hem üretim hem de hasat sezonunda işçiler mevsim normalleri üzerinde seyreden çöl sıcaklarında ciddi emek veriyor.