Saatler geri alınacak mı? Yaz saati devam edecek mi?

Türkiye'de yaz saatinin kalıcı olması enerji tasarrufuna dair yapılıyor. 108 yıl önce İngiltere’de başlayan yaz saati uygulaması bugün birçok ülkede uygulanıyor. Peki, Türkiye'de saatler geri alınacak mı?

Saatler geri alınacak mı? Yaz saati devam edecek mi? - 1

Türkiye, 2016'da yaz-kış saati uygulamasını kaldırdı ve saat dilimini sabitledi. Söz konusu karar hem karanlıkta uyanıp okul veya işe gidenler hem de siyasiler arasında tartışılmaya devam ediyor. Bu sene yine tartışmalar devam ederken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar konuya dair açıklama yaptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Saatler geri alınacak mı? Yaz saati devam edecek mi? - 2

BAKAN BAYRAKTAR'DAN AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve konuya açlıklık getirdi.

Bakan Bayraktar, "Bir değişiklik düşünmüyoruz ama iller mesai ve okul saatleriyle ilgili uygulamalarını yapabilirler" ifadelerini kullandı.

Saatler geri alınacak mı? Yaz saati devam edecek mi? - 3

SAATLER GERİ ALINACAK MI?


Dünya genelinde saatler, 29 Ekim Pazar günü geri alındı. Türkiye'de 2016 yılında başlayan kalıcı yaz saati uygulaması bu yıl yine devam edecek.

Buna göre; Kış saati uygulaması 2024 yılında uygulanmayacak ve saatler geri alınmayacak.

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