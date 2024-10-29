Saatler geri alınacak mı? Yaz saati devam edecek mi?
Türkiye'de yaz saatinin kalıcı olması enerji tasarrufuna dair yapılıyor. 108 yıl önce İngiltere’de başlayan yaz saati uygulaması bugün birçok ülkede uygulanıyor. Peki, Türkiye'de saatler geri alınacak mı?
Türkiye, 2016'da yaz-kış saati uygulamasını kaldırdı ve saat dilimini sabitledi. Söz konusu karar hem karanlıkta uyanıp okul veya işe gidenler hem de siyasiler arasında tartışılmaya devam ediyor. Bu sene yine tartışmalar devam ederken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar konuya dair açıklama yaptı.