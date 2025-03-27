imsakiye

Saatler ileri alınacak mı? Avrupa'da saatler ne zaman ileri alınacak? Yaz saati uygulaması tarihi

Yaz ve kış saati uygulaması, gün ışığından daha fazla yararlanmak ve verimliliği artırmak adına Avrupa'da, diğer pek çok ülkede uygulanıyor. Türkiye'de yaz saati uygulaması, 2016 yılında daimi hale gelmişti. Peki, saatler ne zaman ileri alınacak, yaz saati uygulaması hangi tarihte başlayacak?

Saatler ileri alınacak mı? Avrupa'da saatler ne zaman ileri alınacak? Yaz saati uygulaması tarihi - 1

Saat uygulamaları ile yaz aylarına doğru saatler 1 saat ileri alınırken, kışa doğru ise 1 saat geri alınır. Türkiye'de en son 2015 yılında yaz ve kış saati uygulaması söz konusu oldu. Ancak Avrupa ülkeleri ve ABD'de yaz ve kış saati uygulaması sürüyor. İşte, saatlerin ileri alınacağı tarih...

TÜRKİYE HABERLERİ

Saatler ileri alınacak mı? Avrupa'da saatler ne zaman ileri alınacak? Yaz saati uygulaması tarihi - 2

SAATLER İLERİ ALINACAK MI?

Türkiye'de daimi yaz saati uygulaması söz konusu olduğu için saatler 1 saat ileri alınmayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 26 Mart 2016 tarihinden itibaren yaz saati uygulamasının her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırılmıştı. Ayrıca, ''30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması'' ifadesi de kaldırıldı. Böylece Türkiye saati değişmeksizin GMT+3 olarak sabitlendi.

Öte yandan Amerika'da, mart ayının ikinci pazar günü saatler ileri alındı. Uygulama Kasım ayı ilk pazar günü sona erecek. ABD'de 1966 yılındaki yasayla ülke genelinde yaz saati uygulaması başladı.

Saatler ileri alınacak mı? Avrupa'da saatler ne zaman ileri alınacak? Yaz saati uygulaması tarihi - 3

AVRUPA'DA SAATLER NE ZAMAN İLERİ ALINACAK?

Avrupa'da mart ayının son pazar günü yani 30 Mart'ta saatler 1 saat ileri alınacak. Saatler, 02:00'da ileri alınmış olacak. Uygulama Ekim ayı son pazar günü noktalancak.

DAHA FAZLA GÖSTER