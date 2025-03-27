Saatler ileri alınacak mı? Avrupa'da saatler ne zaman ileri alınacak? Yaz saati uygulaması tarihi
Yaz ve kış saati uygulaması, gün ışığından daha fazla yararlanmak ve verimliliği artırmak adına Avrupa'da, diğer pek çok ülkede uygulanıyor. Türkiye'de yaz saati uygulaması, 2016 yılında daimi hale gelmişti. Peki, saatler ne zaman ileri alınacak, yaz saati uygulaması hangi tarihte başlayacak?
Saat uygulamaları ile yaz aylarına doğru saatler 1 saat ileri alınırken, kışa doğru ise 1 saat geri alınır. Türkiye'de en son 2015 yılında yaz ve kış saati uygulaması söz konusu oldu. Ancak Avrupa ülkeleri ve ABD'de yaz ve kış saati uygulaması sürüyor. İşte, saatlerin ileri alınacağı tarih...