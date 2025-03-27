Saatler ileri alınacak mı? Avrupa'da saatler ne zaman ileri alınacak? Yaz saati uygulaması tarihi

SAATLER İLERİ ALINACAK MI?

Türkiye'de daimi yaz saati uygulaması söz konusu olduğu için saatler 1 saat ileri alınmayacak.



Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 26 Mart 2016 tarihinden itibaren yaz saati uygulamasının her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırılmıştı. Ayrıca, ''30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması'' ifadesi de kaldırıldı. Böylece Türkiye saati değişmeksizin GMT+3 olarak sabitlendi.



Öte yandan Amerika'da, mart ayının ikinci pazar günü saatler ileri alındı. Uygulama Kasım ayı ilk pazar günü sona erecek. ABD'de 1966 yılındaki yasayla ülke genelinde yaz saati uygulaması başladı.