Saatler ileri alındı mı? Yaz saati uygulamasında son durum

YAZ SAATİ UYGULAMASINA GEÇİŞ AMACI

Enerji Tasarrufu: Özellikle aydınlatma maliyetlerini düşürmek için geliştirilmiştir.



Verimlilik: İnsanların sabahları erken saatlerde uyanmasını teşvik ederek iş ve okul saatlerini gün ışığına daha uyumlu hale getirir.



Güvenlik: Akşam saatlerinde havanın daha geç kararmasıyla sokaklarda daha fazla aydınlık olması, güvenliği artırabilir.



Yaz saati uygulamasının geleceği ise Avrupa'da tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bazı ülkeler, biyolojik ritim ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu savunarak uygulamanın kaldırılmasını talep ediyor. Buna karşın enerji tasarrufu ve yaşam kalitesi gibi faktörler nedeniyle uygulamadan vazgeçilmemesi gerektiğini savunanlar da var.