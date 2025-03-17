Saatler ileri alındı mı? Yaz saati uygulamasında son durum
Gün ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla uygulanan yaz saati uygulaması, Avrupa'da her yıl Mart ayının sonunda başlamaktadır. Bu uygulama, günün erken saatlerinde havanın daha uzun süre aydınlanması ve akşam saatlerinde de güneşi daha uzun süre görebilmek için hayata geçirilmektedir. Yaz saati uygulaması, enerji tasarrufu sağlama amacıyla yürütlmekte olup özellikle Avrupa'da gündelik hayatın bir parçası haline gelmiştir.
Yaz saati uygulamasının (gün ışığından yararlanma saati) başlangıç ve bitiş tarihi ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Avrupa‘da gün ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla uygulanan yaz saati uygulaması, mart ayının son haftasında başlayacak.