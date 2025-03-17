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Saatler ileri alındı mı? Yaz saati uygulamasında son durum

Gün ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla uygulanan yaz saati uygulaması, Avrupa'da her yıl Mart ayının sonunda başlamaktadır. Bu uygulama, günün erken saatlerinde havanın daha uzun süre aydınlanması ve akşam saatlerinde de güneşi daha uzun süre görebilmek için hayata geçirilmektedir. Yaz saati uygulaması, enerji tasarrufu sağlama amacıyla yürütlmekte olup özellikle Avrupa'da gündelik hayatın bir parçası haline gelmiştir.

Saatler ileri alındı mı? Yaz saati uygulamasında son durum - 1

Yaz saati uygulamasının (gün ışığından yararlanma saati) başlangıç ve bitiş tarihi ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Avrupa‘da gün ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla uygulanan yaz saati uygulaması, mart ayının son haftasında başlayacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Saatler ileri alındı mı? Yaz saati uygulamasında son durum - 2

SAATLER NE ZAMAN İLERİ ALINACAK?

Saatler 29 Mart cumartesi gününü, 30 Mart pazara bağlayan gece, saat 02:00’da bir saat ileri alınacak. Böylece Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasındaki zaman farkı iki saatten bire inecek.

Saatler ileri alındı mı? Yaz saati uygulamasında son durum - 3

TÜRKİYE'DE SAATLER İLERİ ALINIYOR MU?

Türkiye'de 2016 yılından bu yana kalıcı yaz saati uygulaması devam etmektedir. Bu nedenle, saatler ileri veya geri alınmamaktadır.

Saatler ileri alındı mı? Yaz saati uygulamasında son durum - 4

YAZ SAATİ UYGULAMASINA GEÇİŞ AMACI

Enerji Tasarrufu: Özellikle aydınlatma maliyetlerini düşürmek için geliştirilmiştir.

Verimlilik: İnsanların sabahları erken saatlerde uyanmasını teşvik ederek iş ve okul saatlerini gün ışığına daha uyumlu hale getirir.

Güvenlik: Akşam saatlerinde havanın daha geç kararmasıyla sokaklarda daha fazla aydınlık olması, güvenliği artırabilir.

Yaz saati uygulamasının geleceği ise Avrupa'da tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bazı ülkeler, biyolojik ritim ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu savunarak uygulamanın kaldırılmasını talep ediyor. Buna karşın enerji tasarrufu ve yaşam kalitesi gibi faktörler nedeniyle uygulamadan vazgeçilmemesi gerektiğini savunanlar da var.

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