Saatler sonra bulunan ceset genç şarkıcıya ait çıktı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, yalnız yaşadığı evin penceresinden düşen ve cesedi mazgalın içine düştüğü için saatler sonra fark edilen kişinin, 20 yaşındaki şarkıcı Ayyüce Dilşat Çalışkan olduğu ortaya çıktı.

Saatler sonra bulunan ceset genç şarkıcıya ait çıktı - 1

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan 20 yaşındaki Ayyüce Dilşat Çalışkan isimli şarkıcı dün yaşadığı evin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.

Ayyüce Dilşat Çalışkan’nın cesedi, binanın alt tarafında bulunan mazgalın içine düştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Saatler sonra bulunan ceset genç şarkıcıya ait çıktı - 2

Genç kadının cesedi, yoldan geçenlerin fark etmesi üzerine bulundu.

Ayyüce Dilşat Çalışkan’nın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin mazgalı kesmesi sonrası bulunduğu yerden çıkarıldı.

Saatler sonra bulunan ceset genç şarkıcıya ait çıktı - 3

İzmir’den Kayseri’ye 1 ay önce taşındığı belirtilen Ayyüce Dilşat Çalışkan'nın şarkıcı olduğu bildirildi.

Saatler sonra bulunan ceset genç şarkıcıya ait çıktı - 4

Ayyüce Dilşat Çalışkan'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Saatler sonra bulunan ceset genç şarkıcıya ait çıktı - 5
Saatler sonra bulunan ceset genç şarkıcıya ait çıktı - 6
Saatler sonra bulunan ceset genç şarkıcıya ait çıktı - 7
Saatler sonra bulunan ceset genç şarkıcıya ait çıktı - 8
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