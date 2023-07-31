Saatler sonra bulunan ceset genç şarkıcıya ait çıktı
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, yalnız yaşadığı evin penceresinden düşen ve cesedi mazgalın içine düştüğü için saatler sonra fark edilen kişinin, 20 yaşındaki şarkıcı Ayyüce Dilşat Çalışkan olduğu ortaya çıktı.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan 20 yaşındaki Ayyüce Dilşat Çalışkan isimli şarkıcı dün yaşadığı evin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.
Ayyüce Dilşat Çalışkan’nın cesedi, binanın alt tarafında bulunan mazgalın içine düştü.