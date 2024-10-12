Saatte 20 gök taşı görülebilecek: Orionid meteor yağmuru ne zaman?

Orionid meteor yağmuru, her yıl ekim ayında meydana gelen ve Halley Kuyruklu Yıldızı'ndan kaynaklanan bir meteor yağmurudur. Bu olay, Halley Kuyruklu Yıldızı'nın yörüngesinde bıraktığı parçacıkların, Dünya'nın atmosferine girmesiyle oluşur. Peki,Orionid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek?

Saatte 20 gök taşı görülebilecek: Orionid meteor yağmuru ne zaman? - 1

Orionid meteor yağmuru, her yıl Ekim ayı ortalarında zirve yapar. Genellikle 2-3 gün süren bu etkinlik, özellikle 21-22 Ekim tarihleri civarında en yoğun gözlemlenebilir. Eğer bu tarihlerde açık bir gökyüzü bulursanız, Orionid meteorlarını izlemek için iyi bir fırsatınız olacaktır.

TÜRKİYE HABERLERİ

Saatte 20 gök taşı görülebilecek: Orionid meteor yağmuru ne zaman? - 2

ORİONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Orionid Gök Taşı Yağmuru, her yıl Ekim ayında meydana gelen ve Halley Kuyruklu Yıldızı'ndan kaynaklanan bir meteor yağmurudur. Bu olay, Halley Kuyruklu Yıldızı'nın yörüngesinde bıraktığı parçacıkların, Dünya'nın atmosferine girmesiyle oluşur.

Saatte 20 gök taşı görülebilecek: Orionid meteor yağmuru ne zaman? - 3

ORİONİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Orionid'ler, adını Orion takımyıldızından alır; çünkü bu meteorlar, bu takımyıldızından sanki fışkırıyormuş gibi görünür.

Saatte 20 gök taşı görülebilecek: Orionid meteor yağmuru ne zaman? - 4

Genellikle saatte 20 kadar meteor gözlemlenebilir. Gözlemler, özellikle karanlık ve açık bir gökyüzünde daha iyi yapılır. Orionid Gök Taşı Yağmuru, hem amatör astronomlar hem de gökyüzü gözlemcileri için heyecan verici bir etkinliktir.

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