Saatte 20 gök taşı görülebilecek: Orionid meteor yağmuru ne zaman?
Orionid meteor yağmuru, her yıl ekim ayında meydana gelen ve Halley Kuyruklu Yıldızı'ndan kaynaklanan bir meteor yağmurudur. Bu olay, Halley Kuyruklu Yıldızı'nın yörüngesinde bıraktığı parçacıkların, Dünya'nın atmosferine girmesiyle oluşur. Peki,Orionid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek?
Orionid meteor yağmuru, her yıl Ekim ayı ortalarında zirve yapar. Genellikle 2-3 gün süren bu etkinlik, özellikle 21-22 Ekim tarihleri civarında en yoğun gözlemlenebilir. Eğer bu tarihlerde açık bir gökyüzü bulursanız, Orionid meteorlarını izlemek için iyi bir fırsatınız olacaktır.