Saatte 20 gök taşı görülebilecek: Orionid meteor yağmuru ne zaman?

Genellikle saatte 20 kadar meteor gözlemlenebilir. Gözlemler, özellikle karanlık ve açık bir gökyüzünde daha iyi yapılır. Orionid Gök Taşı Yağmuru, hem amatör astronomlar hem de gökyüzü gözlemcileri için heyecan verici bir etkinliktir.