Sabah 9' dan akşam 5'e kadar pişiyor: Hazır olunca kalede davul çalınarak haber veriliyor
Çorum'un İskilip ilçesinde pişmesi 8 saat süren keşkek, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor. Gün boyunca pişen keşkek hazır olduğunda ilçedeki kalede davul çalınarak vatandaşlara haber veriliyor.
Çorum'un İskilip ilçesinde 8 saatte pişen keşkek iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İskilip'in her mahallesinde bulunan keşkek fırınları yüzyıllardır devam eden geleneğe şahitlik etmeye devam ediyor.