Sabah erken saatlerde dalından tek tek toplanıyor: Fiyatı 6 liraya düştü
Türkiye'de limonun başkenti olarak bilinen, sezonda 1 milyon tondan fazla üretim gerçekleştirilen Mersin'in Erdemli ilçesinde yoğun hasat dönemine girildi. Sabah erken saatlerde bahçeye giren ekseriya kadınlardan oluşan işçilerin hasat edip paketlediği limonların maliyetinin altında olan 6-7 TL'den alıcı bulduğu öğrenildi.
Türkiye'de yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de yılda 1 milyon tondan fazla üretimi gerçekleştirilen limonda yoğun hasat dönemi başladı.