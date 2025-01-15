Sabah erken saatlerde dalından tek tek toplanıyor: Fiyatı 6 liraya düştü

''SOĞUK HAVA DEPOSUNDA TEMMUZ AYINA KADAR DURUYOR''

Limon üreticilerinden Nurettin Doğan, "Şu anda limonun kesilme zamanı, hasat yapılıyor. Bir kısmı götürüp satıyor, bir kısmı depoya koyuyor. Biz de depoya koyacak şekilde hazırlıyoruz. Şu anda bahçede limonun fiyatı 6 ile 7 TL arasında. Yazın da ne olur belli değil. Soğuk hava deposunda Temmuz ayına kadar duruyor" dedi.

Su ve gübre gibi masrafları katmadan kesilen her 10 ton limonda 4 tonunun işçiliğe gittiğini belirten Doğan, en düşük işçinin günlüğünün ise 850 TL olduğunu kaydetti.