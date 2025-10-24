Sabah saatlerinde göz gözü görmedi: Oksijen seviyesi de düştü

Kastamonu'da yaşayan Özkan Güllü isimli vatandaş, kış mevsiminin yaklaştığını belirterek, "Sis var, şu anda da görüş mesafesi 50 metreye kadar düşmüş durumda. Kastamonumuzda zaten her yıl bu aylarda sis oluyor. Sisle birlikte oksijen seviyesi de düştü. Artık kış geldi, havalar da soğudu, Giysilerimizi 2-3 kat giymeye başladık. Benim için kış mevsimi daha güzel. Yaz mevsiminde üzerinde bir şey olduğu zaman yanarsın ama kış mevsimi öyle değil. Kışın üşüdükçe üzerine bir şeyler giyersin, öylelikle ısınabilirsin. O yüzden ben kış mevsimini daha çok seviyorum" dedi.