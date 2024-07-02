Sabah tarlada çapa, akşam çadırda ders
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan mevsimlik işçiler, Bursa'da sabahın ilk ışıklarında 800 lira yevmiyeyle, kamyonetlerle tarlalara gidip akşam dönüyor. Bazı ailelerin eğitim yılı bitmeden yanlarında getirdiği çocukları ise gün içinde tarlada çapa yapıp ekin biçiyor, akşamları ise çadırlarında ders çalışıyor. Aileler ve mevsimlik çocuk işçiler, tuvalet ve duşları olmayan, hijyenden yoksun ortamda, zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor.
Okulların tatile girmesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan aileler, mevsimlik işçi olarak çalışmak için ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören çocuklarını da yanlarına alıp 1700 kilometre uzaklıktaki Bursa'ya geldi.