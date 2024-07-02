Sabah tarlada çapa, akşam çadırda ders

"ÜNİVERSİTE SINAVINA GİREMEDİM"

Ailesiyle 20 yıldır her nisan ayında Şırnak'tan Bursa'ya geldiğini belirten Reyhan Esaccak (19), "Biz ailemle buraya çalışmak için geldik. Benim eğitimim vardı, çalışmak zorunda olduğum için eğitimime ara verdim. Burada çok zorlu şartlar altında çalışıyoruz. Geceleri uyuyamıyoruz. Köpeklerden, farelerden, yılanlardan çok korkuyoruz. Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Sonra eve gelip derslerimize çalışıyoruz. Benim çok güzel hayallerim var. Onları gerçekleştirmek için, gündüzleri tarlada, akşamları ise evde çalışıyorum. Çalışmak için mecbur ailemle geldim. Üniversite sınavlarına bile giremedim." diye konuştu.