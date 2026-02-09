Sabahın erken saatlerinde başladı! İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: 9 saat sürecek (9 Şubat BEDAŞ elektrik kesintisi)
09.02.2026 08:53
Tuğba Öztürk
İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yaşayan milyonlarca vatandaş haftanın ilk gününe planlı kesinti haberleriyle uyandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), şebeke iyileştirme ve yatırım çalışmaları kapsamında 9 Şubat 2026 Pazartesi günü 19 ilçede kesinti programı uygulanacağını duyurdu. Tam 19 ilçeyi kapsayan ve bazı bölgelerde 9 saati bulacak olan kesintiler, sabahın erken saatlerinden itibaren başladı. Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçeler ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte ilçe ilçe 9 Şubat BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.
iStockPhoto
Sarıyer, Eyüpsultan ve Sultangazi gibi ilçelerde bu sabahın erken saatleri itibarıyla 9 saatlik elektrik kesintileri uygulanacak. Birçok ilçede bulunan mahallelerde ise bu sabah saatlerinden itibaren başlayacak olan kesintiler 8 saat boyunca devam edecek. Peki, hangi ilçelerde kesinti yaşanacak?
İşte 9 Şubat 2026 tarihli BEDAŞ kesinti programı;
