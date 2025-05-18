Sabahın erken saatlerinde toplanıyor: 1300-1500 TL kazanıyorlar

Akkaya ayrıca bazı kişilerin yaprakları önce sıcak suyla sarartarak bidonladığını ve yine tuzlu suyla salamura ettiklerini belirtti.



Sarıgöl’de evlerde titizlikle hazırlanan salamura yaprakların, aynı zamanda hediyelik olarak da değerlendirildiğini belirten Akkaya, "Biz her zaman dört-beş bidon fazla yaparız. Uzakta olan eş, dost için güzel bir hediye oluyor. Kışın kargo ile gönderiyoruz ya da ziyaret ettiğimizde götürüyoruz. Çok makbule geçiyor." dedi.