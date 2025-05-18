Sabahın erken saatlerinde toplanıyor: 1300-1500 TL kazanıyorlar
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında yaprak toplama sezonu başladı. Mayıs ayıyla birlikte bağlardan toplanan taze bağ yaprakları, ev kadınları tarafından salamura edilerek kışlık olarak hazırlanıyor.
Sabahın erken saatlerinde bağlardan toplanan yapraklar, öğle saatlerine kadar evlere getirilerek cam veya plastik bidonlara konuluyor. Kaya tuzu ile hazırlanan salamura suyu ile bidonlara bastırılan yapraklar, serin ve gölge alanlarda iki yıla kadar tazeliğini koruyabiliyor.