Sabahları rast, öğle ve ikindide buselik, akşam hüseyni makamı: Tasavvuf müziği dinleyen tavuklarda değişim
Bursa'da 133 yıldır kesintisiz olarak ziraat eğitimi veren Hamidiye Tarım Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kümeste bulunan 300 tavuğa, günün belirli saatlerinde farklı makamlardan tasavvuf müziği dinletiliyor. Sabahları rast makamı, öğle ve ikindide buselik, akşam ise hüseyni makamı dinletilen tavukların yumurta üretiminde yüzde 4 ila 6 oranında artış olduğu belirtiliyor.
Osmangazi ilçesinde 1891 yılında Hamidiye Ziraat Mektebi adıyla kurulan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 133 yıldır aralıksız eğitim veriliyor.