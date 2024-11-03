Sabahları rast, öğle ve ikindide buselik, akşam hüseyni makamı: Tasavvuf müziği dinleyen tavuklarda değişim

Bursa'da 133 yıldır kesintisiz olarak ziraat eğitimi veren Hamidiye Tarım Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kümeste bulunan 300 tavuğa, günün belirli saatlerinde farklı makamlardan tasavvuf müziği dinletiliyor. Sabahları rast makamı, öğle ve ikindide buselik, akşam ise hüseyni makamı dinletilen tavukların yumurta üretiminde yüzde 4 ila 6 oranında artış olduğu belirtiliyor.

Sabahları rast, öğle ve ikindide buselik, akşam hüseyni makamı: Tasavvuf müziği dinleyen tavuklarda değişim - 1

Osmangazi ilçesinde 1891 yılında Hamidiye Ziraat Mektebi adıyla kurulan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 133 yıldır aralıksız eğitim veriliyor.

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Sabahları rast, öğle ve ikindide buselik, akşam hüseyni makamı: Tasavvuf müziği dinleyen tavuklarda değişim - 2

Yaklaşık 3 bin tavuğun beslendiği okulda, aylık elde edilen 150 bin yumurta da yetiştirilen diğer ürünler gibi belediyelere ve marketlere toptan, vatandaşlara da perakende olarak satılıp, döner sermayeye kazanç sağlıyor.

Sabahları rast, öğle ve ikindide buselik, akşam hüseyni makamı: Tasavvuf müziği dinleyen tavuklarda değişim - 3

"RASTGELE MÜZİKLER SEÇİLMİYOR"

Bir asırdır kesintisiz olarak ziraat eğitimi veren Hamidiye Tarım Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kümeste bulunan 300 tavuğa ise sağlıklı yumurtlamaları ve fazla yaşamaları için günün belirli saatlerinde farklı makamlardan tasavvuf müziği dinletiliyor.

Sabahları rast, öğle ve ikindide buselik, akşam hüseyni makamı: Tasavvuf müziği dinleyen tavuklarda değişim - 4

Müzik dinletilen tavukların yumurta üretiminde yüzde 4-6 oranında artış olduğunu söyleyen Okul Müdürü Ali Cihan, "Okulumuzda devam eden Ar-Ge çalışmalarımızı 300 tavuğun bulunduğu kümeste sürdürüyoruz. Burada, müzik dinletilerek hayvanın konfor ve verimini arttırıcı bilimsel çalışmalar yapılıyor." dedi.

Sabahları rast, öğle ve ikindide buselik, akşam hüseyni makamı: Tasavvuf müziği dinleyen tavuklarda değişim - 5

Tavuklara müzik dinletilmeye başlatıldıktan sonra olumlu sonuçlar aldıklarını dile getiren Cihan, "Elimizde hayvanların ölümlerinde yaşanan azalmaya yönelik doneler var. Burada, rastgele müzik seçilmiyor." diye konuştu.

Ney taksimi ile tasavvuf müziğinin günün belli saatlerinde çalındığını söyleyen Cihan, "Sabahları rast makamı, öğle ve ikindide buselik, akşam ise hüseyni makamı dinletiliyor". dedi.

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