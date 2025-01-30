Şaban ayı ibadetleri 2025: Şaban ayında neler yapılır, duası nasıl okunur? Üç ayların ikincisi Şaban ayı ibadetleri ve duaları nelerdir?

Şaban ayı ibadetleri, 2025 üç ayların ikincisi olan Şaban ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından sorgulanıyor. Bu gece yarısı sona erecek olan Recep ayı, yerini Ramazan'dan sonra en çok oruç tutulan ay olan Şaban ayına bırakacak. Rahmeti ve bereketi bol üç ayların ikincisi eda edilmeye başlanacak. Dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ise Şaban ayında hangi ibadetler yapılacağı ve hangi duaların okunacağını araştırmaya başladı. Peki, Şaban ayında neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir?

Şaban ayı ibadetleri 2025: Şaban ayında neler yapılır, duası nasıl okunur? Üç ayların ikincisi Şaban ayı ibadetleri ve duaları nelerdir? - 1

2025 Şaban ayı, İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan birisi olarak yer alıyor. Şaban ayı, İslam alimleri tarafından günahları temizleyen ay olarak biliniyor. Şaban ayı, hadislerde Hz. Muhammed'in Ramazan’ı şerif’ten sonra en çok oruç tuttuğu aydır. Peki, Şaban ayında neler yapılır, duası nasıl okunur? Şaban ayı ibadetleri nelerdir?

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Şaban ayı ibadetleri 2025: Şaban ayında neler yapılır, duası nasıl okunur? Üç ayların ikincisi Şaban ayı ibadetleri ve duaları nelerdir? - 2

2025 ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimi sonrasında Şaban ayının başlayacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Üç ayların birinci ayı olan Recep, 30 Ocak Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece sona erecek. 31 Ocak Cuma günü ise Şaban ayı başlayacak.

Şaban ayı ibadetleri 2025: Şaban ayında neler yapılır, duası nasıl okunur? Üç ayların ikincisi Şaban ayı ibadetleri ve duaları nelerdir? - 3

ŞABAN AYININ ÖNEMİ

Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.

“Şaban benim ayımdır.”

“Şaban günahları temizleyendir” buyurarak kadrini yüceltirdi.

Receb ayı geldiği zaman da “Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl” buyururdu. Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir.

Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:

“Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?”

Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,

“Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur” cevabını vermiştir.

Şaban ayı ibadetleri 2025: Şaban ayında neler yapılır, duası nasıl okunur? Üç ayların ikincisi Şaban ayı ibadetleri ve duaları nelerdir? - 4

ŞABAN AYI DUALARI

Şaban ayı duaların kabul olduğu ve en müstesna oruçların tutulduğu aylar arasında yer alır. Bu aylarda ve günlerde Hz. Muhammed (s.a.v.) “Allah’ım sen Recebi ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizleri Ramazan’ı Şerife kavuştur.” diye dua etmiştir.

İçinde bulunduğumuz şaban ayı peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in Ramazan’ı şerif’ten sonra en çok oruç tuttuğu aydır.

Hz. Âişe Validemiz Radiyallâhu Anhâdan gelen bir rivayette;

“Resulullah sallallâhu aleyhi ve sellem bazı aylarda çok oruç tutardı. Hatta biz, onu bu ayda hiç iftar etmedi sanırdık. Bazı aylarda da çok iftar ederdi. Hatta biz, onu bu ayda hiç oruç tutmadı derdik.

“Resulullah Sallallahü Aleyhi Vesellemin Ramazan’dan başka bir ayın orucunu tamamladığını görmedim. Hiçbir ayda da Şaban ayında tuttuğundan daha fazla oruç tuttuğunu görmedim.” (Buhari, Savm: 51, Ebû Dâvud, Savm: 59) buyurmuştur.

Şaban ayı ibadetleri 2025: Şaban ayında neler yapılır, duası nasıl okunur? Üç ayların ikincisi Şaban ayı ibadetleri ve duaları nelerdir? - 5

ŞABAN AYI İBADETLERİ NELERDİR?

Şaban ayında yapılması gereken ibadetler şu şekilde;

- Nafile ve kaza namazlarını kılmak

- Sağlık açısından elverişli olan kişiler için oruç tutmak

- İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda sadaka vermek

- Tövbe etmek

- Allah'a şükür etmek

- Bol miktarda zikir çekmek

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