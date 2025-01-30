Şaban ayı ibadetleri 2025: Şaban ayında neler yapılır, duası nasıl okunur? Üç ayların ikincisi Şaban ayı ibadetleri ve duaları nelerdir?
Şaban ayı ibadetleri, 2025 üç ayların ikincisi olan Şaban ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından sorgulanıyor. Bu gece yarısı sona erecek olan Recep ayı, yerini Ramazan'dan sonra en çok oruç tutulan ay olan Şaban ayına bırakacak. Rahmeti ve bereketi bol üç ayların ikincisi eda edilmeye başlanacak. Dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ise Şaban ayında hangi ibadetler yapılacağı ve hangi duaların okunacağını araştırmaya başladı. Peki, Şaban ayında neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir?
2025 Şaban ayı, İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan birisi olarak yer alıyor. Şaban ayı, İslam alimleri tarafından günahları temizleyen ay olarak biliniyor. Şaban ayı, hadislerde Hz. Muhammed'in Ramazan’ı şerif’ten sonra en çok oruç tuttuğu aydır. Peki, Şaban ayında neler yapılır, duası nasıl okunur? Şaban ayı ibadetleri nelerdir?