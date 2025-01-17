Şaban ayı ne zaman? 2025 Şaban ayı başlama tarihi

İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan üç aylar, 1 Ocak günü başladı. Recep ayı ile başlayan bu manevi atmosfer, Şaban ayı ile devam edecek. Şaban ayının 15. gecesi ise Berat Kandili olarak idrak edilecek. Peki, Şaban ayı ne zaman başlayacak?

Şaban ayı ne zaman? 2025 Şaban ayı başlama tarihi - 1

Şaban ayı için geri sayım başladı. Hz. Muhammed'in 'Allahım recep ve şaban ayında bizi bereketlendir, ramazan ayına ulaştır’ duasıyla anlattığı, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olarak nitelendirilen üç ayların ilki olan recep ayının biteceği ve Şaban ayının başlayacağı tarih, vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Şaban ayı ne zaman? 2025 Şaban ayı başlama tarihi - 2

2025 ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üç ayların birinci ayı olan Recep, 30 Ocak 2025 Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece sona erecek.

31 Ocak 2025 Cuma günü ise Şaban ayı başlayacak.

Şaban ayı ne zaman? 2025 Şaban ayı başlama tarihi - 3

ŞABAN AYININ ÖNEMİ

Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.

“Şaban benim ayımdır.”

“Şaban günahları temizleyendir” buyurarak kadrini yüceltirdi.

Receb ayı geldiği zaman da “Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl” buyururdu. Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir.

Şaban ayı ne zaman? 2025 Şaban ayı başlama tarihi - 4

Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:

“Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?”

Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,

“Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur” cevabını vermiştir.

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