Şaban ayı ne zaman? 2025 Şaban ayı başlama tarihi
İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan üç aylar, 1 Ocak günü başladı. Recep ayı ile başlayan bu manevi atmosfer, Şaban ayı ile devam edecek. Şaban ayının 15. gecesi ise Berat Kandili olarak idrak edilecek. Peki, Şaban ayı ne zaman başlayacak?
Şaban ayı için geri sayım başladı. Hz. Muhammed'in 'Allahım recep ve şaban ayında bizi bereketlendir, ramazan ayına ulaştır’ duasıyla anlattığı, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olarak nitelendirilen üç ayların ilki olan recep ayının biteceği ve Şaban ayının başlayacağı tarih, vatandaşlar tarafından araştırılıyor.