Şaban ayı ne zaman başlayacak? 2024 Şaban ayı tarihi
Hz. Muhammed'in 'Allahım recep ve şaban ayında bizi bereketlendir, ramazan ayına ulaştır’ duasıyla anlattığı, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olarak nitelendirilen üç ayların ilki olan recep ayının biteceği ve Şaban ayının başlayacağı tarih, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Şaban ayı ne zaman başlayacak?
İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan üç aylar, 12 Ocak Cuma günü başladı. Recep ayı ile başlayan bu manevi atmosfer, Şaban ayı ile devam edecek. İşte, Şaban ayı başlangıç tarihi..