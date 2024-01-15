Şaban ayı ne zaman başlayacak? 2024 Şaban ayı tarihi

Hz. Muhammed'in 'Allahım recep ve şaban ayında bizi bereketlendir, ramazan ayına ulaştır’ duasıyla anlattığı, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olarak nitelendirilen üç ayların ilki olan recep ayının biteceği ve Şaban ayının başlayacağı tarih, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Şaban ayı ne zaman başlayacak?

Şaban ayı ne zaman başlayacak? 2024 Şaban ayı tarihi - 1

İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan üç aylar, 12 Ocak Cuma günü başladı. Recep ayı ile başlayan bu manevi atmosfer, Şaban ayı ile devam edecek. İşte, Şaban ayı başlangıç tarihi..

TÜRKİYE HABERLERİ

Şaban ayı ne zaman başlayacak? 2024 Şaban ayı tarihi - 2

İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç aylar, 12 Ocak günü Recep ayı ile başladı.

Şaban ayı ne zaman başlayacak? 2024 Şaban ayı tarihi - 3

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?


Üç ayların birinci ayı olan Recep, 10 Şubat 2024 Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece sona erecek.

11 Şubat 2024'te ise Şaban ayı başlayacak.

Şaban ayı ne zaman başlayacak? 2024 Şaban ayı tarihi - 4

ŞABAN AYININ ÖNEMİ

Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.

“Şaban benim ayımdır.”

“Şaban günahları temizleyendir” buyurarak kadrini yüceltirdi.

Receb ayı geldiği zaman da “Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl” buyururdu. Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir.

Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:

“Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?”

Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,

“Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur” cevabını vermiştir.

DAHA FAZLA GÖSTER