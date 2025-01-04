Şaban ayı ne zaman başlayacak? 2025 Şaban ayı tarihi
Şaban ayı ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı, üç ayların gelmesiyle birlikte tüm İslam camiası tarafından sorgulanıyor. Ramazan ayının habercisi olan üç ayların ilk ayı olan Recep ayı idrak edilmeye başladı. Recep ayının sona ermesiyle birlikte Şaban ve Ramazan ayı idrak edilecek. Peki, 2025 Şaban ayı ne zaman?
2025 Şaban ayı tarihi, Ramazan ayının habercisi olan Şaban ayını bekleyen vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Hz. Muhammed'in 'Allahım recep ve şaban ayında bizi bereketlendir, ramazan ayına ulaştır’ duasıyla anlattığı, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olarak nitelendirilen üç ayların ilki olan recep ayının biteceği ve Şaban ayının başlayacağı tarih sorgulanıyor. Peki, 2025 Şaban ayı ne zaman başlayacak?