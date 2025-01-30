Şaban ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur?
İslam dünyası için büyük bir manevi öneme sahip olan mübarek üç ayların içerisinde yer alan Şaban ayına girmeye artık çok az bir zaman kaldı. Recep ayının ardından gelen Şaban ayı, Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilir ve bu ayda yapılan ibadetlerin, büyük sevap getirdiğine inanılır. Peki, Şaban ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur?
Diyanet dini günler takvimi ile birlikte Şaban ayı tarihi belli oldu. Hz. Muhammed'in (s.a.v) de Şaban ayına ayrı bir önem verdiği ve bu ayda oruç tutmayı teşvik ettiği bilinir. Müslümanlar için arınma, manevi hazırlık ve ibadetlerle yoğunlaşma dönemi olan bu mübarek ayın ardından ise on bir ayın sultanı Ramazan ayı idrak edilecek.