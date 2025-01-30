Şaban ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur?

İslam dünyası için büyük bir manevi öneme sahip olan mübarek üç ayların içerisinde yer alan Şaban ayına girmeye artık çok az bir zaman kaldı. Recep ayının ardından gelen Şaban ayı, Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilir ve bu ayda yapılan ibadetlerin, büyük sevap getirdiğine inanılır. Peki, Şaban ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur?

Şaban ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? - 1

Diyanet dini günler takvimi ile birlikte Şaban ayı tarihi belli oldu. Hz. Muhammed'in (s.a.v) de Şaban ayına ayrı bir önem verdiği ve bu ayda oruç tutmayı teşvik ettiği bilinir. Müslümanlar için arınma, manevi hazırlık ve ibadetlerle yoğunlaşma dönemi olan bu mübarek ayın ardından ise on bir ayın sultanı Ramazan ayı idrak edilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Şaban ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? - 2

ŞABAN AYI NE ZAMAN?

Recep ayının 30 Ocak 2025 tarihinde sona ermesiyle birlikte, mübarek üç ayların ikinci fazı olan Şaban ayına girilecek. Bu manevi açıdan büyük önem taşıyan ay, 31 Ocak 2025 Cuma günü başlayacak ve Ramazan ayına bir hazırlık dönemi niteliğinde olacak.

Şaban ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? - 3

2025 yılında Şaban ayı, 31 Ocak 2025 Cuma günü başlayacak ve 28 Şubat 2025 Cuma günü sona erecek.

Şaban ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? - 4

ŞABAN AYI ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

31 Ocak 2025 Cuma günü başlayacak olan mübarek Şaban ayı için oruç tutmak isteyenler, 30 Ocak Perşembe’yi 31 Ocak Cuma’ya bağlayan gece sahura kalkarak ilk gün orucuna niyet edebilirler. Şaban ayının ilk Perşembe günü orucu tutulabilir. Bir de Şaban ayının son Pazartesi günü tutulan orucun fazileti vardır.

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