Şaban ayı takvimi 2025: Şaban ayı ne zaman başlıyor, önemi ne?

Şaban ayının ne zaman başlayacağı, üç ayların ilk ayı olan Recep ayının son günlerine girilmesiyle birlikte merak ediliyor. Tüm İslam camiası için kutsal kabul edilen üç aylar, 1 Ocak'ta başladı. Üç aylar, Recep ayından sonra Şaban ayı ve daha sonrasında Ramazan ayıyla devam edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimiyle birlikte Şaban ayı tarihi belli oldu. Peki, 2025 Şaban ayı ne zaman başlıyor, önemi ne?

Şaban ayı takvimi 2025: Şaban ayı ne zaman başlıyor, önemi ne? - 1

2025 Şaban ayı tarihi, milyonlarca Müslüman tarafından merak edilen ve araştırılan günler arasında yer alıyor. Recep ayıyla başlayan üç aylar, Şaban ve Ramazan ayıyla devam edecek. Recep ayında olduğu gibi Şaban ayında da birçok kişi dini vazifelerini yerine getirerek ibadetlerini yapacak. Peki, 2025 Şaban ayı ne zaman başlıyor, önemi ne?

TÜRKİYE HABERLERİ

Şaban ayı takvimi 2025: Şaban ayı ne zaman başlıyor, önemi ne? - 2

2025 ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üç ayların birinci ayı olan Recep, 30 Ocak 2025 Perşembe'yi cuma gününe bağlayan gece sona erecek.

Buna göre; Şaban ayı, 31 Ocak 2025 Cuma günü başlayacak.

Şaban ayı takvimi 2025: Şaban ayı ne zaman başlıyor, önemi ne? - 3

ŞABAN AYININ ÖNEMİ

Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.

“Şaban benim ayımdır.”

“Şaban günahları temizleyendir” buyurarak kadrini yüceltirdi.

Receb ayı geldiği zaman da “Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl” buyururdu. Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir.

Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:

“Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?”

Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,

“Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur” cevabını vermiştir.

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