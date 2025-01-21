Şaban ayı takvimi 2025: Şaban ayı ne zaman başlıyor, önemi ne?
Şaban ayının ne zaman başlayacağı, üç ayların ilk ayı olan Recep ayının son günlerine girilmesiyle birlikte merak ediliyor. Tüm İslam camiası için kutsal kabul edilen üç aylar, 1 Ocak'ta başladı. Üç aylar, Recep ayından sonra Şaban ayı ve daha sonrasında Ramazan ayıyla devam edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimiyle birlikte Şaban ayı tarihi belli oldu. Peki, 2025 Şaban ayı ne zaman başlıyor, önemi ne?
2025 Şaban ayı tarihi, milyonlarca Müslüman tarafından merak edilen ve araştırılan günler arasında yer alıyor. Recep ayıyla başlayan üç aylar, Şaban ve Ramazan ayıyla devam edecek. Recep ayında olduğu gibi Şaban ayında da birçok kişi dini vazifelerini yerine getirerek ibadetlerini yapacak. Peki, 2025 Şaban ayı ne zaman başlıyor, önemi ne?