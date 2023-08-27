Sabancı Ailesi'nin tedavisi sürüyor
Yunanistan'da deniz kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın İstanbul'daki tedavisi sürüyor. Hastaneye gün boyu hem Sabancı ailesinde hem de iş dünyasından yoğun ziyaret oldu. Sabancı çiftinin sağlık durumlarıyla ilgili de Esas Holding'ten açıklama yapıldı.
Yunananistan'da deniz kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi sürüyor.
Esas Holding'den yapılan son açıklamada Sabancı çiftine yapılan tüm operasyonların başarıyla sonuçlandığı ve sağlık durumlarının daha da iyiye gittiği belirtildi.