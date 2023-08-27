Sabancı Ailesi'nin tedavisi sürüyor

Yunanistan'da deniz kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın İstanbul'daki tedavisi sürüyor. Hastaneye gün boyu hem Sabancı ailesinde hem de iş dünyasından yoğun ziyaret oldu. Sabancı çiftinin sağlık durumlarıyla ilgili de Esas Holding'ten açıklama yapıldı.

Sabancı Ailesi'nin tedavisi sürüyor - 1

Yunananistan'da deniz kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi sürüyor.

Esas Holding'den yapılan son açıklamada Sabancı çiftine yapılan tüm operasyonların başarıyla sonuçlandığı ve sağlık durumlarının daha da iyiye gittiği belirtildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sabancı Ailesi'nin tedavisi sürüyor - 2

Hem Sabancı ailesinden hem de iş dünyasından ziyaretçiler gün boyu hastanedeydi.

Sabancı Ailesi'nin tedavisi sürüyor - 3

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı da Sabancı çifti ziyaret etti.

Sabancı Ailesi'nin tedavisi sürüyor - 4

Ziyaretçiler arasında Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da vardı.

Sabancı Ailesi'nin tedavisi sürüyor - 5

İstanbul Valisi Davut Gül de Sabancı Ailesi'ne geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sabancı Ailesi'nin tedavisi sürüyor - 6

Evlilik yıldönümlerini kutlayan çift Muğla Bodrum’a 22 mil uzaklıktaki Leros Adası açıklarında demirli teknelerinden zodyak botla kıyıdaki restorana giderken kayalıklara çarptı.

Sabancı Ailesi'nin tedavisi sürüyor - 7

Yaralanan çift ilk önce, Leros Hastanesi’ne kaldırıldı. Pegasus Havayolları'nın da bağlı olduğu Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan 54 yaşındaki Ali Sabancı, İstanbul'da bir özel hastaneye kaldırıldı. 52 yaşındaki Vuslat Doğan Sabancı da gün ortasında eşinin tedavi gördüğü hastaneye nakledildi.

Sabancı Ailesi'nin tedavisi sürüyor - 8

Çiftin kaza sırasında botta olan çocuklarının sağlık durumu ise iyi...

Sabancı Ailesi'nin tedavisi sürüyor - 9
Sabancı Ailesi'nin tedavisi sürüyor - 10
Sabancı Ailesi'nin tedavisi sürüyor - 11
Sabancı Ailesi'nin tedavisi sürüyor - 12
Sabancı Ailesi'nin tedavisi sürüyor - 13
Sabancı Ailesi'nin tedavisi sürüyor - 14
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