Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli'nde çıkan yangın söndürüldü

Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli'nde bir TIR'da yangın çıktı. Tünelde yoğun bir duman oluştu. Tünelde bulunanlar güvenlik amaçlı tahliye edildi. Yangın uzun süren uğraşlar sonucu söndürüldü. Havalimanındaki uçuşların ise yangından etkilenmediği bildirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli'nde çıkan yangın söndürüldü - 1

İstanbul Pendik'teki Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli'nde İran uyruklu G.M. idaresindeki bir TIR'da yangın çıktı.

Yangın, dorsesinde iki TIR daha taşıyan bir TIR'da başladı.

Tünelin içinden gelen ilk görüntülerde, alevlerin sardığı TIR'da motor bölümünün alev aldığı görüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli'nde çıkan yangın söndürüldü - 2

Tüneldeki yangın nedeniyle yoğun bir siyah duman oluştu.

Olay yerinde kaydedilen görüntülerde, tünelden yoğun duman çıkışı olduğu görülüyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli'nde çıkan yangın söndürüldü - 3

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Özel ekipmanlı ekipler, tünelde yanan TIR'a müdahale etti. 

Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli'nde çıkan yangın söndürüldü - 4

Yangının başladığı TIR'da zaman zaman patlamalar meydana geldi.

Tırdaki yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli'nde çıkan yangın söndürüldü - 5

UÇUŞLARDA AKSAMA VAR MI?

Bölgedeki trafik akışı kontrollü şekilde sağlanırken havalimanı yetkilileri, şu an için uçuşları etkileyen bir durum olmadığını bildirdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli'nde çıkan yangın söndürüldü - 6

Bölgedeki trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.
Kullanılamaz hale gelen tırın tünelden kaldırılması için çalışma başlatıldı. Tırda bulunan çekicilerde de hasar oluştu.

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