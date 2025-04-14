Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli'nde çıkan yangın söndürüldü
Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli'nde bir TIR'da yangın çıktı. Tünelde yoğun bir duman oluştu. Tünelde bulunanlar güvenlik amaçlı tahliye edildi. Yangın uzun süren uğraşlar sonucu söndürüldü. Havalimanındaki uçuşların ise yangından etkilenmediği bildirildi.
İstanbul Pendik'teki Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli'nde İran uyruklu G.M. idaresindeki bir TIR'da yangın çıktı.
Yangın, dorsesinde iki TIR daha taşıyan bir TIR'da başladı.
Tünelin içinden gelen ilk görüntülerde, alevlerin sardığı TIR'da motor bölümünün alev aldığı görüldü.