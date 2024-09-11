Sabiha Gökçen Havalimanı’nda başlayan tartışma, çatışmaya dönüştü: Bir ölü

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis kısa süre içinde kavgaya karışanları tespit etti.

Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Hastanede tedavileri devam eden iki şüphelinin de gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 9’a yükseldi.