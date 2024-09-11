Sabiha Gökçen Havalimanı’nda başlayan tartışma, çatışmaya dönüştü: Bir ölü

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda turistleri karşılama işi yapan iki grup arasında başlayan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada Süleyman Üzümcü isimli kişi, yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili 9 şüpheliyi gözaltına aldı. 9 şüpheliden ikisinin hastanede tedavisi devam ederken 7’si geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda başlayan tartışma, çatışmaya dönüştü: Bir ölü - 1

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolcu paylaşımı yapan iki grup arasında çatışma çıktı.

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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda başlayan tartışma, çatışmaya dönüştü: Bir ölü - 2

Havalimanında 7 Eylül Cumartesi günü turist yolcu karşılama işi yapan iki grup arasında yolcu paylaşımı yüzünden kavga çıktı.

İki grubun üyeleri durumu konuşmak ve bir anlaşmaya varmak için olay yerinde bir araya geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda başlayan tartışma, çatışmaya dönüştü: Bir ölü - 3

Ancak tartışma karşılıklı silahların çekilmesiyle silahlı çatışmaya dönüştü.

Çatışma sırasında silahla yaralanan Süleyman Üzümcü yaşamını yitirdi.

Olayda iki kişi de yaralandı.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda başlayan tartışma, çatışmaya dönüştü: Bir ölü - 4

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis kısa süre içinde kavgaya karışanları tespit etti.

Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Hastanede tedavileri devam eden iki şüphelinin de gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 9’a yükseldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda başlayan tartışma, çatışmaya dönüştü: Bir ölü - 5

Emniyette yapılan sorgularında, şüpheliler, kavgaya karıştıklarını ancak öldürme ve yaralama olaylarını gerçekleştirmediklerini söyledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, Çevik Kuvvet otobüsleriyle geniş güvenlik önlemi alınarak adliyeye sevk edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda başlayan tartışma, çatışmaya dönüştü: Bir ölü - 6

Hastanede tedavileri süren 2 şüphelinin ise daha sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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