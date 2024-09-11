Sabiha Gökçen Havalimanı’nda başlayan tartışma, çatışmaya dönüştü: Bir ölü
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda turistleri karşılama işi yapan iki grup arasında başlayan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada Süleyman Üzümcü isimli kişi, yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili 9 şüpheliyi gözaltına aldı. 9 şüpheliden ikisinin hastanede tedavisi devam ederken 7’si geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolcu paylaşımı yapan iki grup arasında çatışma çıktı.