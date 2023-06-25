Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar | Herkesi atlattı, uçağa girmeyi başardı

Pegasus Hava Yolları’nın İstanbul Sabiha Gökçen - Kazablanka seferini yapmaya hazırlanan uçağında bir kadın yolcuğunu “Uçağımı kaçırdım.” diyerek görevlileri atlatıp uçağın içine girmeye çalışmasıyla hareketli anlar yaşandı. Yolcu uçaktan polis eşliğinde indirilirken, uçuş 2,5 saat gecikmeyle gerçekleşti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar | Herkesi atlattı, uçağa girmeyi başardı - 1

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Pegasus Havayolları’na ait PC-651 sefer sayılı uçağı Kazablanka seferi öncesi yolcu alımını tamamladı.

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar | Herkesi atlattı, uçağa girmeyi başardı - 2

Saat 19.50'de hareket etmesi planlanan uçağa son anda bir kadın yolcu “Uçağımı kaçırdım.” diye bağırarak, terminal kapısında bulunan ve bilet kontrolü yapan personelden kaçarak uçağın içine girdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar | Herkesi atlattı, uçağa girmeyi başardı - 3

Uçuş güvenliği nedeniyle pilot kalkıştan vazgeçti. Görevli personel ve kabin görevlileri kadın yolcuyu uçaktan indirmek için ikna etmede başarılı olamadı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar | Herkesi atlattı, uçağa girmeyi başardı - 4

Bunun üzerine uçağa polis ekipleri çağırıldı. Kural dışı yolcu prosedürü uygulanan yolcu, polis tarafında gözaltına alındı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar | Herkesi atlattı, uçağa girmeyi başardı - 5

Olay nedeniyle Pegasus Havayolları'nın İstanbul- Kazablanka seferini yapan uçak, 2,5 saat rötarla 22.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkış yaptı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar | Herkesi atlattı, uçağa girmeyi başardı - 6
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