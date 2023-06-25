Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar | Herkesi atlattı, uçağa girmeyi başardı
Pegasus Hava Yolları’nın İstanbul Sabiha Gökçen - Kazablanka seferini yapmaya hazırlanan uçağında bir kadın yolcuğunu “Uçağımı kaçırdım.” diyerek görevlileri atlatıp uçağın içine girmeye çalışmasıyla hareketli anlar yaşandı. Yolcu uçaktan polis eşliğinde indirilirken, uçuş 2,5 saat gecikmeyle gerçekleşti.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Pegasus Havayolları’na ait PC-651 sefer sayılı uçağı Kazablanka seferi öncesi yolcu alımını tamamladı.