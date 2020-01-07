Sabiha Gökçen'de iptal yoğunluğu

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçak nedeniyle uçuşlar 20.00'ye kadar iptal oldu. Bu nedenle havalimanında yoğunluk yaşanıyor, yolcular tepkili.

Anadolu Ajansı - DHA 07.01.2020 - 15:06





Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iptal yoğunluğu yaşanıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri Şarja - İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağı, saat 09.43'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıktı. HABERE GİT

Uçağın çamura saplandığı alandan çıkarılması için çalışma başlatılırken uçuşlar saat 20.00'a kadar iptal edildi.

Seferleri iptal olan yolcular Sabiha Gökçen Havalimanında yoğunluğa neden oldu. Yolcular ıslıklarla durumu protesto etti.







Havalimanında 20.00'den sonraki uçuşlar için havayolu şirketleriyle temasa geçilmesi gerektiği anonsları yapılıyor.

Yolcu Necmiye Geyik, “Diyarbakır'a uçacaktık. Seferler iptal oldu. Biletlerimizi iade alacağız. İade sırasına baksana, iki bin kişiyle biter mi sence?" dedi.

Ahmet Demirci ise, “Bursa Orhangazi'den geliyorum. 08.00'dan beri burada bekliyorum. Şuanda bize verilen bilgi 20.00'a kadar uçuş yok. İlk bilgiyi akşam saat 20.00'da vereceklerini söylüyorlar" diye konuştu.