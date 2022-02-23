Sabiha Gökçen'de 'kahya' dehşeti: Hem taksiciye hem yolcuya saldırdılar

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir taksi sürücüsü, yolcu aldığı sırada durak kahyası ve arkadaşlarının saldırısına uğradı. Havalimanı taksisi olmadığı gerekçesiyle yolcu almasına izin verilmeyen taksi şoförü ve aracına binen müşteri, telsiz ve yumrukla dövüldü.

Haberler - İHA 23.02.2022 - 10:46 | Son Güncelleme : 23.02.2022 - 11:17

Sabiha Gökçen'de 'kahya' dehşeti: Hem taksiciye hem yolcuya saldırdılar - 1

HAVALİMANININ KAHYASI SALDIRDI

Olay, geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, Turgay Söklü isimli taksi sürücüsü havalimanına bıraktığı yolcunun ardından yeni bir yolcu alacağı sırada havalimanı taksicisi olmadığı gerekçesiyle durak kahyasının saldırısına uğradı.

Sabiha Gökçen'de 'kahya' dehşeti: Hem taksiciye hem yolcuya saldırdılar - 2

YOLCUYU DA DÖVDÜLER

Araca binmeye hazırlanan müşteri de ''İstediğim taksiye binerim'' deyince kahyanın arkadaşları tarafından dövüldü.

Sabiha Gökçen'de 'kahya' dehşeti: Hem taksiciye hem yolcuya saldırdılar - 3

KAFASINA DİKİŞ ATILDI

Yaşanan olay sonrası polis ekipleri olaya müdahale ederken, dövülen taksi şoförü hastaneye kaldırıldı. Kafasına dikiş atılan Turgay Söklü konuyla ilgili şikayetçi oldu.

Sabiha Gökçen'de 'kahya' dehşeti: Hem taksiciye hem yolcuya saldırdılar - 4

''TELSİZLERLE KAFAMA VURMAYA BAŞLADILAR''

Taksi durağı kahyası tarafından dövülen taksi şoförü Turgay Söklü, olayı şöyle anlattı:

''Havalimanına yolcu bırakmıştım. Havalimanı çıkışında taksi bekleyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturmuştu. Yolculardan biri beni durdurdu. Yolcu taksiye bineceği esnada arkadan adama sarılıp, saldırmaya başladılar. Yolcu 'İstediğim taksiye binerim' deyince kahya tarafından yumruklanmaya başladı.

Sabiha Gökçen'de 'kahya' dehşeti: Hem taksiciye hem yolcuya saldırdılar - 5

Ben de ayırmak amaçlı müdahale etmek istedim. O sırada kahyanın arkadaşları da ellerindeki telsizlerle kafama vurmaya başladı. Polis ekipleri geldi. Ortalığı sakinleştirdi. Uluslararası bir havalimanında bunların yaşanması üzücü bir durum. Tomografi çektirdim, darp raporu aldım. Şikayetçi oldum.''

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