Sabiha Gökçen'de 'kahya' dehşeti: Hem taksiciye hem yolcuya saldırdılar

Haberler - İHA 23.02.2022 - 10:46 | Son Güncelleme : 23.02.2022 - 11:17
Olay, geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana geldi.
İddiaya göre, Turgay Söklü isimli taksi sürücüsü havalimanına bıraktığı yolcunun ardından yeni bir yolcu alacağı sırada havalimanı taksicisi olmadığı gerekçesiyle durak kahyasının saldırısına uğradı.
Araca binmeye hazırlanan müşteri de ''İstediğim taksiye binerim'' deyince kahyanın arkadaşları tarafından dövüldü.
Yaşanan olay sonrası polis ekipleri olaya müdahale ederken, dövülen taksi şoförü hastaneye kaldırıldı. Kafasına dikiş atılan Turgay Söklü konuyla ilgili şikayetçi oldu.
Taksi durağı kahyası tarafından dövülen taksi şoförü Turgay Söklü, olayı şöyle anlattı:
''Havalimanına yolcu bırakmıştım. Havalimanı çıkışında taksi bekleyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturmuştu. Yolculardan biri beni durdurdu. Yolcu taksiye bineceği esnada arkadan adama sarılıp, saldırmaya başladılar. Yolcu 'İstediğim taksiye binerim' deyince kahya tarafından yumruklanmaya başladı.
Ben de ayırmak amaçlı müdahale etmek istedim. O sırada kahyanın arkadaşları da ellerindeki telsizlerle kafama vurmaya başladı. Polis ekipleri geldi. Ortalığı sakinleştirdi. Uluslararası bir havalimanında bunların yaşanması üzücü bir durum. Tomografi çektirdim, darp raporu aldım. Şikayetçi oldum.''