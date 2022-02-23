Sabiha Gökçen'de 'kahya' dehşeti: Hem taksiciye hem yolcuya saldırdılar

Ben de ayırmak amaçlı müdahale etmek istedim. O sırada kahyanın arkadaşları da ellerindeki telsizlerle kafama vurmaya başladı. Polis ekipleri geldi. Ortalığı sakinleştirdi. Uluslararası bir havalimanında bunların yaşanması üzücü bir durum. Tomografi çektirdim, darp raporu aldım. Şikayetçi oldum.''