Sabiha Gökçen'de operasyon: Yolcunun valizinden çıktı
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kırgızistan’a gitmek isteyen yabancı uyruklu yolcunun valizinden 3 bin 300 adet canlı tıbbi sülük ele geçirildi. Sülükler doğal yaşam alanlarına bırakıldı, yolcuya para cezası uygulandı.
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İHA 08.04.2021 - 10:53
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda valizinden 3 bin 300 sülük çıkan yolcuya 54 bin 555 lira ceza kesildi.
Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Kırgızistan pasaportlu bir yolcunun valizinde arama yaptı.
Manas Havalimanı'na gitmek isteyen yolcunun valizinin içerisinde canlı tıbbi sülük (Hirudo Verbana) olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’ne haber verildi.
İhbar üzerine harekete geçen Su Kontrol görevlileri yasadışı yolla izinsiz olarak Türkiye’den çıkarıldığı tespit edildi.
Ekipler, 3 bin 300 adet canlı Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana)'e el konuldu. El konulan sülükler canlı olduğundan doğal yaşam alanlarına bırakılmıştır. şahsa 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında 54 bin 555 TL idari para cezası uygulandı.
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