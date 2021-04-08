Sabiha Gökçen'de operasyon: Yolcunun valizinden çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda valizinden 3 bin 300 sülük çıkan yolcuya 54 bin 555 lira ceza kesildi.

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Kırgızistan pasaportlu bir yolcunun valizinde arama yaptı.

Manas Havalimanı'na gitmek isteyen yolcunun valizinin içerisinde canlı tıbbi sülük (Hirudo Verbana) olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’ne haber verildi.