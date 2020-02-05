Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaktan ilk görüntüler
İstanbul Sabiha Gökçen'de İzmir-İstanbul seferini yapan uçak pistten çıktı. Uçakta yangın meydana geldi. Kaza sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Ulaştırma Bakanı Turhan, kazada can kaybının olmadığını açıkladı.
DHA 05.02.2020 - 19:24| Son Güncelleme : 05.02.2020 - 19:32
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