Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaktan ilk görüntüler

İstanbul Sabiha Gökçen'de İzmir-İstanbul seferini yapan uçak pistten çıktı. Uçakta yangın meydana geldi. Kaza sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Ulaştırma Bakanı Turhan, kazada can kaybının olmadığını açıkladı.

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