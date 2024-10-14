Sabiha Gökçen'de taksicilere ambargo: Girişe izin verilmiyor
Sabiha Gökçen Havavalimanı'nda Sabiha Gökçen yazılı taksilerin haricinde, ticari taksilerin girişine izin verilmiyor. Mağdur olan ticari taksi şoförleri ve yolcular bu durumun bir an önce çözülmesini istiyor. Taksiciler, karara uymadıkları taktirde yüksek miktarda ceza yazıldığını iddia etti.
Uluslararası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ticari taksi sorunu gün geçtikçe büyümeye devam ediyor.
Havalimanında Sabiha Gökçen Havalimanı yazan taksiler haricinde dışarıdan gelen ticari taksilerin alınmadığını ve yolcu indirildiğinde veya bindirildiğinde yüksek miktarda ceza yazıldığını iddia eden taksi şoförleri acilen bu duruma çözüm bulunması gerektiğini belirtti.