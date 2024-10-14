Sabiha Gökçen'de taksicilere ambargo: Girişe izin verilmiyor

Sabiha Gökçen Havavalimanı'nda Sabiha Gökçen yazılı taksilerin haricinde, ticari taksilerin girişine izin verilmiyor. Mağdur olan ticari taksi şoförleri ve yolcular bu durumun bir an önce çözülmesini istiyor. Taksiciler, karara uymadıkları taktirde yüksek miktarda ceza yazıldığını iddia etti.

Sabiha Gökçen'de taksicilere ambargo: Girişe izin verilmiyor - 1

Uluslararası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ticari taksi sorunu gün geçtikçe büyümeye devam ediyor.

Havalimanında Sabiha Gökçen Havalimanı yazan taksiler haricinde dışarıdan gelen ticari taksilerin alınmadığını ve yolcu indirildiğinde veya bindirildiğinde yüksek miktarda ceza yazıldığını iddia eden taksi şoförleri acilen bu duruma çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sabiha Gökçen'de taksicilere ambargo: Girişe izin verilmiyor - 2

Havalimanına inen yolcular, oturdukları semtteki kendi tanıdıkları ticari taksi duraklarını arayarak havalimanından alınmasını istiyor.

Ancak, Sabiha Gökçen yazılı ticari taksilerin dışında yolcu indirip veya bindiremeyen taksiciler, yolcularını mecburen havalimanı dışına kadar yürütüp oradan alıyorlar.

Sabiha Gökçen'de taksicilere ambargo: Girişe izin verilmiyor - 3

Bu durum karşısında hem taksi şoförleri ve yolcular mağdur olurken konunun bir an önce çözülmesini istiyor.

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