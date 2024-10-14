Sabiha Gökçen'de taksicilere ambargo: Girişe izin verilmiyor

Uluslararası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ticari taksi sorunu gün geçtikçe büyümeye devam ediyor.

Havalimanında Sabiha Gökçen Havalimanı yazan taksiler haricinde dışarıdan gelen ticari taksilerin alınmadığını ve yolcu indirildiğinde veya bindirildiğinde yüksek miktarda ceza yazıldığını iddia eden taksi şoförleri acilen bu duruma çözüm bulunması gerektiğini belirtti.