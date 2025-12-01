Sabırla, milim milim üretiyor. "Kızımın yüzünü unuttum" dedi

Fabrikasyon bıçakların el yapımı bıçakların yerini tutmayacağın söyleyen Emre Göçeri, "Fabrikasyon bıçakların ısı işlemi çok iyi olabiliyor, normal bıçaklarda biz bunları kömür ocağında bırakıyoruz gözden kaçabilir. Fabrikasyon bıçakların bir artısı var ama ağız açımı olarak kesinlikle el yapımı bıçağın yerini tutmaz. El yapımı bıçağın ustası iyiyse her daim fabrikasyon bıçağı geçer. Fabrikasyonda çillenme ve paslanma olabilir ama el yapımında kolay kolay olmaz. Koleksiyonluk tarafta da fabrikasyon bıçak montajlarla çok güzel olmaz, el yapımı bıçaklarda her şey milim milim yapılır. Bizim bıçaklarımız daha iyi kesiyor çünkü yüz yıl önce Sivas'ta ağız açımı nasılsa biz bunu bırakmadık. Fabrikasyon yapan ustalar ne kadar çok çıkarırsam o kadar para kazanırım diyor, biz ise ne kadar az ve harika ürün çıkarabilirsek onu istiyoruz" dedi.