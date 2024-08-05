Sabri Sarıoğlu'nun hayranları rahat bırakmıyor! Tanışmak isteyen de var yardım isteyen de

Hatay'da ismi Sabri Sarıoğlu olan bir vatandaşı, eski Galatasaraylı milli futbolcunun hayranları rahat bırakmıyor. Arayıp tanışmak isteyenlerin ya da yardım isteyenlerin olduğunu dile getiren Sarıoğlu, “Milli futbolcu Sabri Sarıoğlu'nu tanımak ve onu evimde ağırlamak istiyorum” dedi.

Sabri Sarıoğlu'nun hayranları rahat bırakmıyor! Tanışmak isteyen de var yardım isteyen de - 1

Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Sabri Sarıoğlu, Galatasaraylı eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu ile aynı ismi paylaşıyor.

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Sabri Sarıoğlu'nun hayranları rahat bırakmıyor! Tanışmak isteyen de var yardım isteyen de - 2

Bostancık Mahallesi'nin bir dönem muhtarlığını yapan Hataylı Sarıoğlu, eski milli futbolcuyla isminin benzerliğinden dolayı kendisini sürekli arayanlarla görüşmeler gerçekleştiriyor. Kendini arayanlara milli futbolcuyla isim benzerliğini yaşadığını belirten Sarıoğlu'nun ailesinde aynı isim ve soy isimden iki kişi daha bulunuyor.

Sabri Sarıoğlu'nun hayranları rahat bırakmıyor! Tanışmak isteyen de var yardım isteyen de - 3

Sarıoğlu, futbolcu Sarıoğlu'nu tanımadığını ama tanışmak ve evinde ağırlamak istediğini belirtti.

Sabri Sarıoğlu'nun hayranları rahat bırakmıyor! Tanışmak isteyen de var yardım isteyen de - 4

"BENİMLE TANIŞMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Zaman zaman insanların yardım amaçlı aradığını ve tanışma amaçlı aradığını belirten Sarıoğlu, “Bana fakir bir aileden bir mesaj geldi. Benden yardım istediler. Ben de gerçek Sabri Sarıoğlu olmadığımı kendilerine beyan ettim. Keşke ben o olsaydım da size ben yardımcı olsaydım dedim. Fakat ben Hataylıyım ve Hatay'da bir mahalle muhtarıyım. Keşke size yardımcı olacağım bir şey olsaydı dedim. Sonra ayrı bir vatandaş aradı, benimle tanışmak istediğini söyledi. Ben siz kim arıyorsunuz dedim. Ben Galatasaray'da oynayan Sabri Sarıoğlu'nu arıyorum dedi. Ben o değilim dedim.” ifadelerini kullandı.

Sabri Sarıoğlu'nun hayranları rahat bırakmıyor! Tanışmak isteyen de var yardım isteyen de - 5

"KENDİSİNİ AĞIRLAMAYA HAZIRIM"

Milli futbolcu Sabri Sarıoğlu İLE tanışmak ve evinde ağırlamak istediğini belirten Hataylı Sarıoğlu, “Gerçek Sabri Sarıoğlu'nu tanımıyorum ama keşke tanışma nasip olsaydı. Ben onu burada ağırlasam memnun olurum. Sevdiğim bir insandır. İyi bir futbol mazisi vardır. Adımı taşıdığı için onu seviyorum. Benim ismimden başka 2 Sabri Sarıoğlu daha var ailemizde. Birisi benim yeğenim birisi de benim torunum oluyor. Bizde gelenek haline gelmiştir. Sevilen bir insan olunca tabi aileler eserini öldürmek istemez. Buradan Sabri Sarıoğlu'na da selamlarımı iletiyorum. Eğer kabul ederse buraya gelmek isterse ben burada kendisini ağırlamaya hazırım." diye konuştu.

Sabri Sarıoğlu'nun hayranları rahat bırakmıyor! Tanışmak isteyen de var yardım isteyen de - 6
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