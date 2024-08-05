Sabri Sarıoğlu'nun hayranları rahat bırakmıyor! Tanışmak isteyen de var yardım isteyen de
Hatay'da ismi Sabri Sarıoğlu olan bir vatandaşı, eski Galatasaraylı milli futbolcunun hayranları rahat bırakmıyor. Arayıp tanışmak isteyenlerin ya da yardım isteyenlerin olduğunu dile getiren Sarıoğlu, “Milli futbolcu Sabri Sarıoğlu'nu tanımak ve onu evimde ağırlamak istiyorum” dedi.
Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Sabri Sarıoğlu, Galatasaraylı eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu ile aynı ismi paylaşıyor.