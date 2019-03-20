NTV

Sabuncubeli Tüneli'nde TIR yangını

Anadolu Ajansı, NTV Haber, DHA

Manisa'da Sabuncubeli Tüneli'nde seyir halindeki bir TIR'da yangın çıktı. İzmir-Manisa Karayolu uzun süre trafiğe kapatıldı.

  • 1

    Seyir halindeyken TIR'ın motorundan duman çıktığını gören sürücü aracı emniyet şeridine çekti.
  • 2

    Kısa süre sonra da motor alev aldı, yangın büyüdü.
  • 3

    Dumanla kaplanan tünele çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
  • 4

    Yangın nedeniyle İzmir-Manisa Karayolu tek taraflı ulaşıma kapatıldı.
  • 5

    İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
  • 6

    Tüneldeki duman tahliye edildikten sonra yol ulaşıma açıldı.
  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin