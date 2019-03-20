Sabuncubeli Tüneli'nde TIR yangını
Anadolu Ajansı, NTV Haber, DHA
Manisa'da Sabuncubeli Tüneli'nde seyir halindeki bir TIR'da yangın çıktı. İzmir-Manisa Karayolu uzun süre trafiğe kapatıldı.
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1Seyir halindeyken TIR'ın motorundan duman çıktığını gören sürücü aracı emniyet şeridine çekti.
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2Kısa süre sonra da motor alev aldı, yangın büyüdü.
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3Dumanla kaplanan tünele çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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4Yangın nedeniyle İzmir-Manisa Karayolu tek taraflı ulaşıma kapatıldı.
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5İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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6Tüneldeki duman tahliye edildikten sonra yol ulaşıma açıldı.
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