Saç ektirmek için gittiği hastaneden cenazesi çıktı

Kahramanmaraş'ta yaşayan yabancı uyruklu Yasin Dibo, saç ekimi için gittiği Gaziantep'teki özel bir hastanede hayatını kaybetti. Yasin Dibo'nun oğlu "Babam bize fotoğraflar atarak ameliyata gireceğini söyledi. Daha sonra orada ne yaptılarsa, narkoz mu çok vermişler, yoksa başka bir şey mi yapmışlar bilmiyorum. O an vefat etmiş." dedi. Hastane yönetimi ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Saç ektirmek için gittiği hastaneden cenazesi çıktı - 1

2016 yılından bu yana Türkiye'de yaşayan ve Kahramanmaraş'ta ikamet eden 45 yaşındaki yabancı uyruklu Yasin Dibo, 12 Haziran'da saç ekimi operasyonu için Gaziantep'e gitti. İddiaya göre, 5 çocuk babası olan Dibo, saat 09.00 sıralarında Gaziantep'teki özel bir hastanede saç ekimi operasyonuna girdi. Ancak Dibo, operasyonun yapıldığı gün henüz bilinmeyen nedenle saat 14.30 sularında hayatını kaybetti.

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Saç ektirmek için gittiği hastaneden cenazesi çıktı - 2

Hastane yönetimi, Dibo'nun hayatını kaybettiğini polise bildirdi, ardından ailesi ve çocuklarına haber verildi. Dibo'nun cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Saç ektirmek için gittiği hastaneden cenazesi çıktı - 3

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Acı haberi alan Yasin Dibo'nun yakınları ise Adli Tıp Kurumu önünde büyük üzüntü yaşadı.

Saç ektirmek için gittiği hastaneden cenazesi çıktı - 4

"HASTANENİN HAZIRLADIĞI KAĞITLARA ZORLA İMZA ATTIRMAYA ÇALIŞTILAR"

Babasının sapasağlam hastaneye gittiğini ve hastanenin kendilerine babalarının bir anda öldüğünü söylediğini ifade eden Yasin Dibo'nun oğlu Muhammed Dibo şöyle konuştu:

"Babam saç ektirmek için hastaneyle anlaştı. Normalde randevusu ayın 14'ündeydi ama gece 12 gibi doktor babamı arayarak randevuyu ayın 12'sine çekildiğini söyledi.

Saç ektirmek için gittiği hastaneden cenazesi çıktı - 5

Saç ekimi için hastaneye çağırdı. Babam ameliyata girmeden önce bize fotoğraflar atarak şimdi ameliyata gireceğini söyledi. Daha sonra orada ne yaptılarsa, narkoz mu çok vermişler, yoksa başka bir şey mi yapmışlar bilmiyorum. O an vefat etmiş. Sonra biz hastaneye geldik, bize 'bir şey yok dediler', sonra hastane yönetimi bize, 'dili bir anda döndü vefat etti' dediler.

Saç ektirmek için gittiği hastaneden cenazesi çıktı - 6

Biz o an şikayetçi olduk, ifademizi verdik, hastanenin hazırladığı kağıtlara zorla imza attırmaya çalıştılar, ama biz atmadık. Doktor bu durumu görünce direkt hastaneden kaçmış.

Saç ektirmek için gittiği hastaneden cenazesi çıktı - 7

"POLİSLER DOKTORU TUTUKLAMIŞ"

Ne kadar doğru bilmiyorum ama öğrendiğimize göre polisler doktoru tutuklamış. Ölüm nedeni neyse bilemiyoruz. Şu an otopsi yapılıyor onu bekliyoruz. Biz sonuna kadar şikayetçiyiz.”

Saç ektirmek için gittiği hastaneden cenazesi çıktı - 8

Öte yandan, hastane yönetimi ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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