Saç ektirmek için gittiği hastaneden cenazesi çıktı
Kahramanmaraş'ta yaşayan yabancı uyruklu Yasin Dibo, saç ekimi için gittiği Gaziantep'teki özel bir hastanede hayatını kaybetti. Yasin Dibo'nun oğlu "Babam bize fotoğraflar atarak ameliyata gireceğini söyledi. Daha sonra orada ne yaptılarsa, narkoz mu çok vermişler, yoksa başka bir şey mi yapmışlar bilmiyorum. O an vefat etmiş." dedi. Hastane yönetimi ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
2016 yılından bu yana Türkiye'de yaşayan ve Kahramanmaraş'ta ikamet eden 45 yaşındaki yabancı uyruklu Yasin Dibo, 12 Haziran'da saç ekimi operasyonu için Gaziantep'e gitti. İddiaya göre, 5 çocuk babası olan Dibo, saat 09.00 sıralarında Gaziantep'teki özel bir hastanede saç ekimi operasyonuna girdi. Ancak Dibo, operasyonun yapıldığı gün henüz bilinmeyen nedenle saat 14.30 sularında hayatını kaybetti.