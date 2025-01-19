Saç spreyi kutuları patladı, yangın çıktı: Büyük bir korkuyla sokağa çıktılar
Antalya'da balkondaki saç spreyi kutularının patlaması sonucu yangın çıktı. Binada oturanlar, patlama sesiyle büyük korku yaşayıp sokağa çıktı.
Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 2228. Sokak’taki 4 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. İnci Öztürk’e ait dairenin balkonundaki saç sprey kutuları büyük bir gürültüyle patladı. Patlamayla birlikte binada oturanlar korku içinde kendilerini sokağa attı.