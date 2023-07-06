Sadece 2 hafta yaşıyor! Paraya resimleri basılan böcek Diyarbakır'da görüntülendi
Dünyada sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu ile Irak, İran ve Ermenistan'ın belli noktalarında nadir görülüp, nesli tehlike altında olan böcek Diyarbakır'da görüntülendi. ''Lertha Extensa'' isimli böceğin endemik bir tür olduğunu belirten Dicle Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Satar, "Kırmızı listede bulunduğu için Rusya'da hatıra, metalik paralar üzerinde resmi olan bir tür. Bunlar o kadar narin ki; erginleri 2 hafta kadar yaşıyor." dedi.
NESLİ TEHLİKE ALTINDA
Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayımladığı nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan ve dünyada sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu ile Irak, İran ve Ermenistan'ın belli noktalarında nadir görülen ''Lertha Extensa'' isimli böcek, Diyarbakır'ın Dicle Vadisi'nde görüldü.