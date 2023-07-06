Sadece 2 hafta yaşıyor! Paraya resimleri basılan böcek Diyarbakır'da görüntülendi

''RÜZGARIN ETKİSİ İLE YAYILIŞ GÖSTEREBİLİYOR''

Prof. Dr. Satar, ''Lertha Extensa''nın çok narin olduğuna dikkat çekip şu bilgileri paylaştı:



"Ülkemiz ve yakın coğrafyada yaşayan endemik bir tür. Kırmızı listede bulunduğu için Rusya'da hatıra, metalik paralar üzerinde resmi olan bir tür. Bunlar o kadar narin ki; erginleri 2 hafta kadar yaşıyor. Daha sonra bu erginler, yumurta bırakıyor. Yumurtadan çıkan yavrular, böcekler veya başka canlılar ile besleniyor. Erginleri ise polenler ile besleniyorlar.