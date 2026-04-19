Sadece 5 saatte 3 kamyon çöp çıkarıldı, mahkeme "Durun" dedi
19.04.2026 10:37
DHA
İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir binada ailesiyle birlikte yaşayan Yıldız Y.'nin kullanımındaki 2 konutu çöp eve dönüştürdüğü belirtildi. Ekipler bir daireden 5 saatte 3 kamyon çöp çıkardı. Diğerine geçilecekken mahkeme, tahliyeyi durdurdu.
İstanbul'un Avcılar ilçesindeki bir binada 8 daireden 4'ünde ailesiyle birlikte yaşayan Yıldız Y., bunların ikisini 'çöp eve' dönüştürdüğü gerekçesiyle komşuları tarafından şikayet edildi.
Bunun üzerine Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü, Avcılar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Avcılar Belediyesi'yle polis ekipleri binaya gitti.
5 SAATTE 3 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI
Ekipler, yoğun şekilde kötü koku gelen bir dairede çöp, karton, kumaş parçası ve çöpten toplanan çeşitli eşyalarla karşılaştı.
5 saatlik çalışmada 3 kamyon çöp çıkarıldı.
MAHKEME TAHLİYEYİ DURDURDU
Bu sırada mahkeme, Yıldız Y.'nin itirazı üzerine çöp tahliyesinin geçici süreyle durdurulmasına karar verdi.
Kararın ardından ekipler diğer dairedeki tahliye işlemine başlamadı.
Kamyonlara yüklenen atıklar ise belediye tarafından belirlenen alana götürülerek boşaltıldı.
Diğer dairedeki çöplerin durumunun, önümüzdeki günlerde verilecek mahkeme kararıyla netleşeceği öğrenildi.