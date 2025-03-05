Sadece Ramazan'da yapılıyor, tarifini kimse bilmiyor: Lezzetini duyan geliyor, kilosu 400 lira

"RAMAZAN HELVASININ KİLOSU 400 LİRA"

Ramazan helvasına talepleri zor karşıladıklarını, bunun nedeninin ise makinesiz ve elle yapmaları olduğunu dile getiren Çolakgil, "Tatlımız yalnızca Ramazan ayında üretilmektedir ve her zaman yapamıyoruz. Genellikle kilo ile satış yapıyoruz ve genellikle öğleden sonra müşterilerimize yetiştirmeye çalışıyoruz. Ancak bazı günlerde, fazla üretim yapamadığımız için ürünümüz yetişmeyebiliyor. Çünkü bu tatlıyı tamamen elle ve makinesiz üretiyoruz. Bu nedenle fazla üretim yapmak mümkün olmuyor. Kilosu 400 lira olarak satılmaktadır ve Ramazan ayında fiyat sabitlenir. Ramazan sonuna kadar bu fiyat değiştirmeden devam ediyoruz" şeklinde konuştu.