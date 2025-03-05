Sadece Ramazan'da yapılıyor, tarifini kimse bilmiyor: Lezzetini duyan geliyor, kilosu 400 lira
Bursa'da sadece Ramazan ayında yapılan ve tarifi sır gibi saklanan tatlı büyük rağbet görüyor. Üç kuşaktır lezzetini koruyan Ramazan helvası un, su ve yağ karışımıyla, tatlı şerbete yatırılarak hazırlanıyor. Tarifi sadece aile tarafından bilinen tatlının sırrı kimseye söylenmezken sadece Ramazan ayına özel hazırlanan tatlı büyük talep görüyor.
1960 yılında yapılmaya başlanan Ramazan helvası tatlısı çok beğenilince talep görmeye başladı.