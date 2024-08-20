Sadettin Pasha’nın malikanesine baskın: 7 çete üyesi tutuklandı
Bursa’da iş insanlarını haraca bağlayıp, iş yerlerini kurşunlayan suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Polis, Saadettin Pasha isimli örgüt liderinin Mudanya’daki malikanesine baskın yaptı. Baskında 14 kişi gözaltına alındı. Malikanede çok sayıda silah ele geçirildi. Operasyonda 7 kişi tutuklandı.
Bursa’da iş insanlarını haraca bağlayıp, iş yeri kurşunlayan ve liderliğini Sadettin Pasha olarak tanınan elebaşının yönettiği çeteye yönelik operasyon yapıldı.