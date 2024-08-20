Sadettin Pasha’nın malikanesine baskın: 7 çete üyesi tutuklandı

Bursa’da iş insanlarını haraca bağlayıp, iş yerlerini kurşunlayan suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Polis, Saadettin Pasha isimli örgüt liderinin Mudanya’daki malikanesine baskın yaptı. Baskında 14 kişi gözaltına alındı. Malikanede çok sayıda silah ele geçirildi. Operasyonda 7 kişi tutuklandı.

Sadettin Pasha’nın malikanesine baskın: 7 çete üyesi tutuklandı - 1

Bursa’da iş insanlarını haraca bağlayıp, iş yeri kurşunlayan ve liderliğini Sadettin Pasha olarak tanınan elebaşının yönettiği çeteye yönelik operasyon yapıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sadettin Pasha’nın malikanesine baskın: 7 çete üyesi tutuklandı - 2

Operasyonda çete liderinin Mudanya’daki malikanesine de baskın yapıldı

Sadettin Pasha’nın malikanesine baskın: 7 çete üyesi tutuklandı - 3

Yakalanan 14 şüpheliden 7’si tutuklandı.

Yakalanan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 1 kişinin de başka bir suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi.
Sadettin Pasha’nın malikanesine baskın: 7 çete üyesi tutuklandı - 4

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, nitelikli yağma suçlarından 13 şüpheli ile evrak üzerinden cezaevindeki kişi, tutuklama talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Sadettin Pasha’nın malikanesine baskın: 7 çete üyesi tutuklandı - 5

Tutuklanan 7 kişi arasında cezaevindeki şüphelinin de bulunduğu belirtildi.

Sadettin Pasha’nın malikanesine baskın: 7 çete üyesi tutuklandı - 6

Diğer 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sadettin Pasha’nın malikanesine baskın: 7 çete üyesi tutuklandı - 7

1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü ve soruşturma hakkında bilgilerin verileceği bildirildi.

Sadettin Pasha’nın malikanesine baskın: 7 çete üyesi tutuklandı - 8
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