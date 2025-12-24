Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Saç örneğinde kokain pozitif olduğu belirlenen ve gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında yapılan testlerde saç örneklerinde kokain testi pozitif çıkan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı.
Başsavcılık, Saran'ın "uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımı kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma" suçlarından gözaltına alındığını duyurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, “Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır.” ifadelerine yer verildi.
İKİ SAAT İFADE VERDİ
Adliyeye sevk edilen Sadettin Saran'ın ifade işlemleri iki saat sürdü.
Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken pazartesi ve perşembe günleri olmak haftada iki gün imza verecek.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve bazı taraftarlar Sadettin Saran'a destek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
FENERBAHÇE YÖNETİMİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI
Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulu olağanüstü toplantı kararı aldı.
Toplantıda Fenerbahçe yönetimine dair bir kararın alınmayacağı, sadece bir süreç değerlendirmesi ve gelişmelere karşı, hangi sonuçta nasıl adım atılacağının görüşüldüğü öğrenildi. Toplantı sona erdi.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasının ardından Fenerbahçe Kulübü'nden de bir açıklama geldi.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamı’ndan gözaltına alınmıştır.
Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, ilgili makamların yetki ve sorumluluğunda sürdürülmektedir. Başkanımızın, bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır.
Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kesintisiz şekilde devam edecek; Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu günleri geride bırakarak kulübümüz için kararlılıkla çalışmayı sürdürecektir.
Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyelerimiz, kulüp avukatlarımız ve Başkanımız Sayın Sadettin Saran’ın avukatları ilgili süreçte başkanımıza eşlik etmektedir."
2,5 SAAT İFADE VERMİŞTİ
Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran şüpheli sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye ifadeye çağrılmış ve 2,5 saat boyunca ifade vermişti.
Savcılıktaki sorgusunun tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Saran'dan saç ve kan örnekleri alındı.
Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 45 dakika süren işlemlerin ardından Saran, serbest bırakılmıştı.
TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Rapora göre, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneklerinde kokain testi pozitif çıktı.
Saran'ın kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edildi.
SARAN'DAN AÇIKLAMA
Sadettin Saran, sosyal medyadan açıklama yaparak kendisini savundu. X'te yayınlanan açıklamasında Saran, “Her şeyden önce açık ve net biçimde ifade etmek isterim ki; Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır.” iddiasına yer verdi.
Saran, kendisini savunurken, “Bu süreçte, yeniden her türlü numuneyi derhal ve hiçbir tereddüt göstermeksizin vermeye hazır olduğumu da açıkça ifade etmek isterim. Bu kapsamda; söz konusu testin Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden yapılması ve tekrar test gerçekleştirilmesi hususları, soruşturmayı yürüten savcılık makamından resmi olarak talep edilecektir.” görüşünü dile getirdi.
YENİDEN TEST YAPTIRDI
Adli Tıp sonuçlarını reddeden Saran'ın bugün öğlen saatlerinde Şişli'de özel bir labaratuvara gittiği ve yeniden test yaptırdığı öğrenildi.
"VEREMEYECEK HESABIMIZ YOK"
Saran, serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada "Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Hayır. Kusursuz muyum? Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa neredeysek hemen geliriz. Veremeyecek hesabımız yok. Biz başkaları gibi gelmemezlik yapmayız. Bu ülke bizim.” ifadelerini kullanmıştı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK
İnternet üzerinde dolaşıma sokulan bazı paylaşımlara da tepki gösteren Saran, itibar suikastı yapıldığını belirterek suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.
ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim'den bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.
Soruşturma kapsamında tutuklananlar da oldu.
18 Aralık'ta Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler Sak, Biliç, Tilki ve Yıldız, kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.
Şarkıcı Yusuf Güney, oyuncu Melisa Döngel de ifade ve test için örnek verdikten sonra serbest bırakılanlar arasında yer aldı.
Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Mert Vidinlinve Kasım Garipoğlu hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheliler, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da kullanmakla suçlanıyor.
Gözaltılar ise sosyal medya ünlüsü Sercan Yaşar'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp tahliye edilmesinin ardından geldi.