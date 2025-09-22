Sadettin Saran kimdir, serveti ne kadar? Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran’a ait şirketler
Fenerbahçe’de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da Ali Koç’u geride bırakarak 12 bin 325 oy alan Sadettin Saran, Fenerbahçe’nin yeni başkanı oldu. Sarı-lacivertli kulüpte ilk kez 2001 yılında Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesinde yer alarak görev alan Saran, 2003 yılında kulüpteki görevini bırakmıştı. Fenerbahçe’nin 38. başkanı olan Sadettin Saran, 1984-85 yılında Türkiye Yüzme Milli Takımı kapantılığını yaparken 50 metre serbest stil yüzmede Türkiye rekoru kırdı. Sportmen kişiliğiyle tanınan Sadettin Saran, Amerika’da dünyaya gelirken aslen Kırıkkale’nin Keskinli’dir. Peki Sadettin Saran kimdir, serveti ne kadar? İşte, spor camiasının en çok konuşulan isimlerinden olan Sadettin Saran’ın hayatı…
Amerikalı bir anne ve Türk bir babanın çocuğu olarak ABD’nin Denver kentinde dünyaya gelen Sadettin Saran, üniversite eğitimini Kentucky Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamlandı. Lisans eğitimi alırken aynı zamanda spor yayıncılığı konusunda uzman olan isimli Entertainment and Sports Programming Network kuruluşunda çalıştı. Ülkesine döndükten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda çalışan Saran, Amerikan uzay ve savunma sanayi kuruluşu olan Martin Marietta’nın Ankara temsilciliğinde görevler aldı. ESPN’nin Türkiye temsilcisi olarak Türkiye’de spor yayıncılığı ve yayın hakları alanına girerken 1995 yılında kendi şirketini kurdu ve Saran Holding’in temellerini attı. İşte, Sadettin Saran’ın kariyeri…