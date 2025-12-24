Sadettin Saran'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
24.12.2025 09:21
Son Güncelleme: 24.12.2025 09:25
DHA
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde yapılan incelemede kokain pozitif olduğu belirlendi.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran şüpheli sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye ifadeye çağrılmış ve 2,5 saat boyunca ifade vermişti.
Savcılıktaki sorgusunun tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Saran'dan saç ve kan örnekleri alındı.
Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 45 dakika süren işlemlerin ardından Saran, serbest bırakıldı.
SONUÇLARI BELLİ OLDU
Saran'ın saç örneğinde yapılan incelemede 'kokain pozitif' olduğu belirlendi.
"VEREMEYECEK HESABIMIZ YOK"
Saran, serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada "Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Hayır. Kusursuz muyum? Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa neredeysek hemen geliriz. Veremeyecek hesabımız yok. Biz başkaları gibi gelmemezlik yapmayız. Bu ülke bizim.” ifadelerini kullanmıştı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK
İnternet üzerinde dolaşıma sokulan bazı paylaşımlara da tepki gösteren Saran, itibar suikastı yapıldığını belirterek suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.