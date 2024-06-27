Sadrazam Mehmet Paşa’nın 1600’lerde yaptırdığı tarihi yapıda rot balans ayarı!
Sadrazam Mehmet Paşa tarafından 1600’lü yılların başında inşa edilen çeşme ve namazgah yıllar içinde kaderine terk edildi. Tarihi yapının altında alüminyum doğrama ve oto lastik dükkanı açıldı. Sosyal medyadaki tepkileri üzerine harekete geçen belediye ekipleri, yapıya monte edilen reklam panolarını ve eklentileri söktü.
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesindeki Rami Caddesi üzerinde bulunan, Öküzcü Mehmet Paşa çeşmesi ve namazgahı kaderine terk edildi.