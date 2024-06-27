Sadrazam Mehmet Paşa’nın 1600’lerde yaptırdığı tarihi yapıda rot balans ayarı!

Sadrazam Mehmet Paşa tarafından 1600’lü yılların başında inşa edilen çeşme ve namazgah yıllar içinde kaderine terk edildi. Tarihi yapının altında alüminyum doğrama ve oto lastik dükkanı açıldı. Sosyal medyadaki tepkileri üzerine harekete geçen belediye ekipleri, yapıya monte edilen reklam panolarını ve eklentileri söktü.

Sadrazam Mehmet Paşa’nın 1600’lerde yaptırdığı tarihi yapıda rot balans ayarı! - 1

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesindeki Rami Caddesi üzerinde bulunan, Öküzcü Mehmet Paşa çeşmesi ve namazgahı kaderine terk edildi.

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Sadrazam Mehmet Paşa’nın 1600’lerde yaptırdığı tarihi yapıda rot balans ayarı! - 2

1600’lü yılların başında 1’inci Ahmet ve 2’inci Osman döneminde Sadrazamlık yapan Öküzcü Mehmet Paşa tarafından yaptırılan Çeşme ve namazgaha 2010 yılında restorasyon yapılsa da aradan geçen 14 yılın ardından bakımsız kaldı.

Sadrazam Mehmet Paşa’nın 1600’lerde yaptırdığı tarihi yapıda rot balans ayarı! - 3

Çeşme ve namazgaha bitişik olan ve Karagöz Evi olarak anılan bina ise yıllar önce satışa çıkarıldı ve özel mülk oldu.

Günümüzde alüminyum doğrama ve oto lastik dükkanı olarak kullanılan bu yapı, tarihi çeşme ve namazgaha monte edilen reklam tabelaları ve diğer eklentiler sosyal medyada gündem oldu.

Sadrazam Mehmet Paşa’nın 1600’lerde yaptırdığı tarihi yapıda rot balans ayarı! - 4

Durumdan rahatsız olan vatandaşların fotoğraflarla yaptığı sosyal medya paylaşımlarının ardından Eyüpsultan Belediyesi harekete geçti.

Özel mülk statüsünde olduğu için işletmelerin kapatılması yönünde bir işlem yapamayan yetkililer, tarihi yapıya ait olmayan, sonradan eklenen reklam tabelaları ve diğer eklentileri sökerek işletme sahiplerine uyarıda bulundu.
Sadrazam Mehmet Paşa’nın 1600’lerde yaptırdığı tarihi yapıda rot balans ayarı! - 5

Tarihi yapıda alüminyum doğrama dükkanı bulunan Enver Duman, yapıya herhangi bir zarar vermediklerini aksine koruduklarını savunurken arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay ise İstanbul’da çok sayıda bulunan ve özel mülk statüsünde olan bu tarihi yapıların devlet kurumları tarafından satın alınarak koruma altına alınması gerektiğini söyledi.

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