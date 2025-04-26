Şafak Başa kimdir? İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa nereli, kaç yaşında?

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın hayatı ve kariyerine dair ayrıntılar gündemde. Başa, İstanbul Üniversitesinde kamu yönetimi bölümünde eğitim gördü. Kaymakamlık görevinin yanı sıra Mülkiye Başmüfettişliği de yaptı. Şafak Başa, yerel yönetimlere dair çalışmalar yürütmüştür. Peki, Şafak Başa aslen nereli, kaç yaşında?

Şafak Başa kimdir? İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa nereli, kaç yaşında? - 1

Şafak Başa, 2022 yılından bu yana İSKİ Genel Müdürü olarak görev yapıyor. 2015 yılında da Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü olarak görev aldı. Başa, Beykoz Üniversitesinde kurucu Mütevelli Heyeti üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu üyeliğini üstlendi. İşte, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa biyografisi...

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Şafak Başa kimdir? İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa nereli, kaç yaşında? - 2

ŞAFAK BAŞA KİMDİR?

Başa, 1969 yılında Kırklareli Lüleburgaz’da dünyaya geldi. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1995-98 yılları arasında Karabük-Yenice ve 1998-2002 döneminde de Ordu-Mesudiye ilçelerinde kaymakamlık, 2002-2015 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde Mülkiye Başmüfettişi görevlerini yürüttü.

Şafak Başa kimdir? İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa nereli, kaç yaşında? - 3

Şafak Başa, 2007 yılında TODAİE Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programını, 2012 yılında da Hacettepe Üniversitesinde Kamu Yönetimi Doktora Programını tamamladı. 2024 yılında da “Doçent” unvanı almaya hak kazandı.

2015 Mart ayında da Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğüne atanan Doç. Dr. Şafak Başa, 2016-2021 yılları arasında Beykoz Üniversitesinde kurucu Mütevelli Heyeti üyesi olarak görev yaptı. Günümüzde de üniversitenin Danışma Kurulu üyesidir. 2019 yılında Hacettepe Üniversitesi Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu üyeliğine seçildi.

Şafak Başa kimdir? İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa nereli, kaç yaşında? - 4

2019 - 2021 arasında İSKİ İdari ve Mali İşlerden sorumlu; 12.07.2021 - 2022 tarihleri arasında da İSKİ Bilgi İşlem ve Abone Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 6 Haziran 2022 tarihinde İSKİ Genel Müdürlüğü görevine vekâleten atanan Başa, 8 Ağustos 2022 tarihi itibariyle de asaleten İSKİ Genel Müdürü olarak görevi üstlenmiştir.

Şafak Başa, evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

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