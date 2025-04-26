Şafak Başa kimdir? İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa nereli, kaç yaşında?

Şafak Başa, 2022 yılından bu yana İSKİ Genel Müdürü olarak görev yapıyor. 2015 yılında da Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü olarak görev aldı. Başa, Beykoz Üniversitesinde kurucu Mütevelli Heyeti üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu üyeliğini üstlendi. İşte, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa biyografisi...