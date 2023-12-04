Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu öldürenler için 18 yıla kadar hapis istendi

TUTUKLU SANIKLAR ÖZÜR DİLEDİ

Tutuklu sanık Ali Yasak ise Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ailesinden özür diledi. “Çocukları babasız kalsın istemezdim. Ben Kadir olayı gerçekleştirilmesin diye elimden geleni yaptım.” diyen Ali Yasak, “Daha fazlasını da yapabileceğimi düşünmüyorum.” ifadesini kullandı.

Mahmutyazıcıoğlu’nun katil zanlısı Kadir Yasak da aileden özür diledi. “Ben olay esnasında alkollü değildim. Bilincim yerindeydi. Böyle olmasını istemezdim.” diyen Kadir Yasak, “Bu olayın bir sebebi var, daha önce de bahsetmiştim. Kasten öldürme suçlamasını kabul etmiyorum, tahliyemi talep ediyorum.” şeklinde konuştu.