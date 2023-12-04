Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu öldürenler için 18 yıla kadar hapis istendi
Beşiktaş Kulübü’nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Ali ve Kadir Yasak’ın 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
İstanbul Bakırköy’de 27 Ocak 2022’de uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Beşiktaş Kulübü’nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili görülen davada mütalaa açıklandı.