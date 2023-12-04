Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu öldürenler için 18 yıla kadar hapis istendi

Beşiktaş Kulübü’nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Ali ve Kadir Yasak’ın 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu öldürenler için 18 yıla kadar hapis istendi - 1

İstanbul Bakırköy’de 27 Ocak 2022’de uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Beşiktaş Kulübü’nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili görülen davada mütalaa açıklandı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu öldürenler için 18 yıla kadar hapis istendi - 2

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya 8 tutuklu sanık bulunduğu cezaevinden getirilirken, tutuksuz sanıklar, müşteki Celal Mahmutyazıcıoğlu ve taraf avukatları katıldı.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Ali ve Kadir Yasak’ın, “haksız tahrik altında kasten öldürme” suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsini istedi.

Mütalaada ayrıca, Kadir Yasak’ın Murat Bilmez’e yönelik “silahla kasten yaralama” suçundan 1 buçuk yıldan 4 buçuk yıla kadar hapsi, “ruhsatsız silah taşıma” suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, sanıklardan Seccad Yeşil ve Serkan Dakman’ın da “haksız tahrik altında kasten öldürmeye yardım etme” suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu öldürenler için 18 yıla kadar hapis istendi - 3

Sanık Gökhan Karakan’ın “yağmaya teşebbüs”, Kerem Öztürk’ün ise “yağmaya teşebbüs suçuna azmettirme” suçlarından cezalandırılmalarının talep edildiği mütalaada Kadir Yasak’a silah temin ettiği iddia edilen Abdulkadir Kara’nın da “kasten öldürmeye yardım etme” suçundan cezalandırılması istendi.

Mahkeme, mütalaaya karşı cevap verilmesi için süre vererek duruşmayı erteledi.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu öldürenler için 18 yıla kadar hapis istendi - 4

“2 SENE OLDU HALA CENAZEMİZİ DEFNEDEMEDİK”

Duruşmada söz verilen Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, “60 bin TL yüzünden bu cinayetin işlenmediğini düşünüyorum.” dedi.

Ağabey Mahmutyazıcıoğlu, “Şafak'ın tavırları, onlara davranışı raconlarına ters geldiğinden, zorlarına gittiğinden öç alma meselesine dönmüş. Bizim bir cenazemiz var. 2 sene oldu ve hala defnedemedik.” ifadelerini kullandı.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu öldürenler için 18 yıla kadar hapis istendi - 5

TUTUKLU SANIKLAR ÖZÜR DİLEDİ

Tutuklu sanık Ali Yasak ise Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ailesinden özür diledi. “Çocukları babasız kalsın istemezdim. Ben Kadir olayı gerçekleştirilmesin diye elimden geleni yaptım.” diyen Ali Yasak, “Daha fazlasını da yapabileceğimi düşünmüyorum.” ifadesini kullandı.

Mahmutyazıcıoğlu’nun katil zanlısı Kadir Yasak da aileden özür diledi. “Ben olay esnasında alkollü değildim. Bilincim yerindeydi. Böyle olmasını istemezdim.” diyen Kadir Yasak, “Bu olayın bir sebebi var, daha önce de bahsetmiştim. Kasten öldürme suçlamasını kabul etmiyorum, tahliyemi talep ediyorum.” şeklinde konuştu.
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