Safaride soygun dehşeti! Etiyopya'da öldürülen Türk iş insanlarının arkadaşı saldırı anını anlattı
15.01.2026 09:23
NTV - Haber Merkezi
Etiyopya'da iki Türk iş insanının safari sırasında öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Öldürülen iş insanları Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör'le birlikte safariye katılan arkadaşları Tarık Hotamışlıgil saldırı anını anlattı.
Türk iş insanları Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör'ün safari için gittikleri Etiyopya'da öldürüldüğü olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Olay 12 Ocak günü sabah saatlerinde gerçekleşti.
SAFARİ İÇİN YOLA ÇIKMIŞLARDI
Etiyopya'nın Güney Ulusları ve Halkları Bölgesi'nde yer alan Tum şehrine yakın kırsal kesimde safari yapan bir gruba açılan ateşte üç kişi öldü.
Açılan ateşte yaşamını yitirenlerden ikisi Türk iş insanları Erdoğan Akbulak ile Cengizhan Güngör'dü.
Aynı olayda kafilenin Etiyopyalı şoförü de öldürülmüştü.
SALDIRININ AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI
Kafiledeki iki Türk ise saldırıdan son anda kurtulmuştu.
O isimlerden birinin Tarık Hotamışlıgil olduğu ortaya çıktı. Hotamışlıgil, yaşadıkları olayı Instagram paylaşımıyla anlattı.
"YOĞUN ATEŞ ALTINDA KALDIK, ARAÇLARI İSABET ALDI"
"Etiyopya'ya yeni bir kültürü tanımaya, birlikte fotoğraf çekmeye, şaşırmaya gitmiştik." diyen Hotamışlıgil, "Hayat izin vermedi ne yazık ki." ifadesini kullandı.
Olay anında yoğun ateş altında kaldıklarını anlatan Hotamışlıgil, kendilerinin saldırıdan kaçabildiğini ancak Akbulak ile Güngör'ün aracının kaçamadığını söyledi.
"BİRAZ PARA İÇİN KIYDILAR BU GÜZEL İNSANLARA"
Yaşamını yitiren iki Türk iş insanının bulunduğu aracın lastiklerinin isabet aldığını ve bu yüzden kaçamadığını belirten Hotamışlıgil, "Biraz para, biraz eşya için kıydılar bu güzel insanlara. Acı çok büyük, keder de öyle. Nasıl kapanır bu yara bilmiyorum." dedi.
NE OLMUŞTU?
Etiyopya'ya turistik gezi için giden iki Türk iş insanı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Aynı kafiledeki iki Türk ise saldırıdan son anda kurtulmuştu.
Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran, olay hakkında bilgi vermişti.
Büyükelçi Baran, saldırı sırasında dört Türk vatandaşının iki araçla seyahat ettiğini öndeki araçta bulunan iki Türk'ün son anda kurtulduğunu anlatmıştı.